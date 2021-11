Électrification des chemins de fer indiens : Rajdhani et Tejas Rajdhani fonctionneront à la traction électrique du nord-est à Delhi

L’ensemble des routes du Réseau Haute Densité de la zone NFR (649 RKM) ont été mis en service avec la Traction Électrique.

Pour l’introduction de la traction électrique à courant alternatif vers et depuis la gare de Guwahati des chemins de fer indiens, l’autorisation CRS a été reçue. La gare de Guwahati dans l’Assam est la gare la plus fréquentée du nord-est. Maintenant, la ville du nord-est est connectée à tous les métros ainsi qu’à d’autres grandes villes grâce à une traction AC 25KV. Selon le ministère des Chemins de fer, la Northeast Frontier Railway a achevé les travaux d’électrification de 649 RKM / 1294 TKM de Katihar à Guwahati. Ainsi, l’ensemble des routes du Réseau Haute Densité de la zone NFR (649 RKM) ont été mis en service avec la Traction Électrique. Désormais, ce déménagement reliera New Delhi à Guwahati sur une traction électrique transparente. Voici quelques-uns des avantages qui seront récoltés grâce à l’électrification des sections ferroviaires :

Les chemins de fer indiens pourront économiser sur les devises étrangères dépensées pour le pétrole HSD à hauteur de Rs 300 crore par an. La consommation de pétrole HSD par le transporteur national sera également réduite de 3 400 KL par mois, ce qui minimisera la dépendance à l’égard du pétrole importé. En raison de l’exploitation continue des trains, le changement de traction qui est inévitable à New Coochbehar et New Jalpaiguri, sera désormais supprimé. Cela améliorera la mobilité des trains. En raison de la mobilité améliorée, le temps de trajet total entre Katihar et Guwahati sera réduit de deux heures (environ) en raison de la vitesse plus élevée des trains. Grâce à l’électrification des chemins de fer, des trains de marchandises plus lourds peuvent être exploités à des vitesses plus élevées. En raison de l’augmentation de la capacité de la ligne, 10 % de nouveaux trains de voyageurs peuvent être introduit et cela aidera au lancement de plus de trains Rajdhani Express pour les projets de connectivité d’immobilisation. Avec l’électrification, la dépendance à l’égard du pétrole importé sera réduite. Avec l’électrification ferroviaire, la technologie HOG peut être utilisée à la place du système EOG avec deux motrices employant deux DG ensembles à chaque extrémité sur tous les trains équipés de voitures LHB. Pendant le fonctionnement, les voitures de groupe électrogène qui consomment près de 100 litres de diesel par heure peuvent être économisées en dehors du bruit et des émissions de fumée. Pour la traction électrique, les émissions de gaz à effet de serre diminueront, ce qui entraînera un empreinte carbone réduite.

