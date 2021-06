Electrification, DFC, Toilettes Bio ! Comment Indian Railways envisage de devenir un réseau respectueux de l’environnement en mode mission

Le transporteur national vise à devenir un transporteur rentable, efficace, ponctuel et moderne de passagers ainsi que de marchandises.

Transport vert Chemins de fer indiens : le ministère des Chemins de fer travaille sur un mode de mission pour faire des chemins de fer indiens un mode de transport respectueux de l’environnement et répondre aux besoins croissants d’une nouvelle Inde. Le transporteur national vise à devenir un transporteur rentable, efficace, ponctuel et moderne de passagers ainsi que de marchandises. À cet égard, plusieurs mesures sont prises par les chemins de fer indiens, telles que l’électrification, l’introduction du système HOG, l’installation de toilettes biologiques et de centrales solaires, la mise en place de DFC, la conservation quotidienne de l’eau et du papier, etc. Voici quelques-unes des principales mesures respectueuses de l’environnement prises par le réseau Indian Railways dans son travail quotidien :

Électrification ferroviaire : Depuis 2014, l’électrification ferroviaire a été multipliée par près de dix. Au 1er mai 2021, 71 % de l’ensemble du réseau Broad Gauge étaient électrifiés.

Tête sur la génération : Indian Railways a introduit le système HOG, qui élimine le besoin de voitures motrices séparées dans les trains. Ainsi, il réduit le besoin de tirer des entraîneurs supplémentaires et augmente l’efficacité. Jusqu’à présent, 1 280 trains ont été équipés du système HOG.

Couloirs de fret dédiés : Le transporteur national développe les DFC (EDFC et WDFC) en tant que réseau de transport vert bas carbone avec une feuille de route bas carbone à long terme.

Toilettes Bio : Dans le cadre de la « Mission Swachh Bharat » du gouvernement Modi, le transporteur national a achevé l’installation de toilettes bio sur l’ensemble de sa flotte.

Plantes solaires : Environ 114 MW de centrales solaires sur les toits ont été installés dans plus de 1000 stations et 400 bâtiments de service. Les chemins de fer indiens dirigés par Piyush Goyal visent à devenir un émetteur net de carbone zéro d’ici 2030.

Éclairage LED: Au cours de la période 2014-2020, un remplacement à 100 % des LED a été effectué dans toutes les gares et toutes les installations et bâtiments ferroviaires. Également d’ici mai 2020, tous les quartiers résidentiels ont été convertis en LED.

Passage aux locomotives électriques : De plus en plus de locomotives électriques sont utilisées par les chemins de fer indiens pour l’exploitation des trains. De plus, un nombre équivalent de locomotives diesel sont retirées du service.

Des trains écologiques comme Vande Bharat : En février 2021, des commandes de systèmes de propulsion, pour 44 rames rames ont été émises et en conséquence le plan de production pour 2021-22 a été émis pour la fabrication de 32 rames voitures.

Trains à grande vitesse: Outre le prochain corridor ferroviaire à grande vitesse Mumbai-Ahmedabad (le premier train à grande vitesse du pays), sept autres itinéraires de passagers à haute densité ont été identifiés pour la préparation du RPD – Delhi-Ahmedabad, Delhi-Varanasi, Mumbai-Pune-Hyderabad, Mumbai-Nagpur, Chennai -Bangalore-Mysore, Varanasi-Patna-Kolkata, Delhi-Chandigarh-Amritsar.

Installation de lavage automatique d’autocars : Dans les principaux dépôts, Indian Railways installe des installations de lavage automatique des voitures car elles nettoient l’extérieur des voitures plus efficacement et plus efficacement et réduisent également les besoins directs en eau en évitant le gaspillage.

