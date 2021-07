L’équipe d’Angleterre a été félicitée pour s’être connectée avec les fans et promouvoir la diversité et l’inclusion dans sa campagne Euro 2020 (Photo: AP/./.)

La nouvelle étincelle de l’Angleterre avec des millions de fans a été saluée pour avoir unifié la nation derrière le jeu national.

Les supporters ont déclaré à Metro.co.uk que la connexion de toit entre l’équipe et les terrasses avant la finale historique de l’Euro 2020 de dimanche avait perdu le bagage des décennies précédentes.

Parallèlement à leur « passion et fierté » sur le gazon sacré de Wembley, une série de gestes touchants des joueurs « empathiques » ont ravivé le lien défaillant au cours des quinze dernières semaines.

Jordan Henderson a envoyé un message de réconfort sur Twitter à Joseph White, qui n’est pas binaire et coprésident de Three Lions Pride et de Pride in Football, après que le fan a déclaré qu’il était “absolument pétrifié” d’assister à l’Angleterre contre l’Allemagne à Wembley.

La dynamo du milieu de terrain Mason Mount a également touché les cœurs lorsqu’il a donné sa chemise à Belle McNally, une écolière de 10 ans, et a suivi avec un message spécial la remerciant pour son soutien.

Le teint diversifié de l’équipe d’Angleterre a été une autre raison pour laquelle une nouvelle génération de fans se rallie derrière les Three Lions.

Sept des onze de départ contre le Danemark avaient des parents ou des grands-parents d’outre-mer, selon le Musée de la migration.



Belle McNally et son père Tommy partagent leur joie à Mason Mount après avoir donné sa chemise à l’écolière de 10 ans (Photo : Ken McKay/ITV/Shutterstock)



Les fans anglais Ade et Oliver Knightly devant le stade de Wembley avant la demi-finale de l’UEFA Euro 2020 entre les Trois Lions et le Danemark (Photo: PA)

Matt Willis, de la Football Supporters ‘Association, a déclaré: “Je ne pense pas qu’un groupe de fans anglais ait eu ce lien avec l’équipe.

“Il y a eu beaucoup de déconnexion au cours des années entre le grand public, les fans et l’équipe nationale, et maintenant des personnes de tous horizons peuvent être représentées par l’équipe.

«Ce qui était absolument génial, ce sont les tweets de Jordan Henderson sur la Three Lions Pride. La façon dont ils se comportent dans les médias et la passion et la fierté sur le terrain sont des choses auxquelles tout le monde peut s’identifier.

Salut Joe, ravi d’entendre que vous avez apprécié le jeu comme vous le devriez. Personne ne devrait avoir peur d’aller soutenir son club ou son pays car le football est pour tout le monde quoi qu’il arrive. Merci pour votre soutien, profitez du reste des euros. ????ªð????»ð????³ï¸??â????ð?????? https://t.co/xHqXgDj1h7 – Jordan Henderson (@JHenderson) 30 juin 2021

«C’est le plus uni que j’ai vu de l’équipe nationale et des fans. Pour la jeune génération, c’est un nouveau souffle et une chance de s’engager avec l’équipe nationale.’

Matt, 42 ans, dont la loyauté au club appartient à Newcastle United, encouragera le pays d’origine contre l’Italie à Wembley.

Il a déclaré à Metro.co.uk: “C’était assez spécial pour la demi-finale à Wembley et je pense que ce sera incroyable pour la finale de dimanche.

« Avant même le début du match, l’atmosphère à Wembley sera électrisante.

“Pour nous, nous voulons que tout le monde passe un moment aussi agréable que possible et jusqu’à présent, tout se passe bien, alors croisons les doigts pour que cela reste ainsi.”



Une nouvelle connexion a transformé le lien entre les joueurs anglais et leurs milliers de fans sur les terrasses (Photo: FA via .)



Une atmosphère « électrisante » attend les fans pour la finale très attendue de l’Euro 2020 entre l’Angleterre et l’Italie à Wembley (Photo : Martin Rickett/PA/image de fichier)

Nischal Schwager-Patel fait partie de ceux qui ont une place convoitée lors de la finale phare.

Le journaliste indépendant, originaire du sud de Londres, soutient la Suisse d’où il est originaire, mais a hâte de s’imprégner de l’atmosphère alors que deux côtés en forme s’affrontent.

Malgré son allégeance suisse, le fan de Chelsea fait partie des supporters qui ont été emportés par une nouvelle ambiance nationale lors du tournoi.

“C’est formidable pour tout le monde de voir l’Angleterre aller aussi loin, mais surtout pour les jeunes qui n’ont jamais vu leur pays d’origine atteindre une finale majeure auparavant”, a déclaré Nischal.

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un navigateur Web prenant en charge la vidéo HTML5.

« À une époque où les jeunes, moi y compris, peuvent se sentir déconnectés du monde qui les entoure, l’équipe les rend fiers de faire partie de leur nation, surtout lorsque l’Angleterre joue à domicile, à Wembley.

«J’espère que cela conduira à une nouvelle ambiance et à une unité nationale qui a été difficile à obtenir avec le Brexit et Covid. Je ne suis pas trop sûr du long terme, mais à court terme, le meilleur pari pour un pays uni est le football.

Tim Morris, professeur d’études de gestion à la Saïd Business School, Université d’Oxford, a souligné le leadership et l’empathie du manager Gareth Southgate pour franchir le fossé entre le terrain et les tribunes.



Le leadership de Gareth Southgate a été identifié comme créant un sentiment d’empathie parmi les joueurs pour les personnes en dehors de leur bulle (Photo: AP)



Nischal Schwager-Patel dit que le lien renaissant de l’Angleterre avec la nation a conduit à une nouvelle ambiance nationale (Photo: Nischal Schwager-Patel/@NischalsBlog)

Il a dit: ‘C’est contemporain. Ce n’est pas un dinosaure.

“ Southgate a activement adopté l’agenda autour de Black Lives Matter et de l’égalité raciale parce qu’il se rend compte qu’il ne s’agit plus seulement de ce qui se passe sur le terrain en 90 minutes.

«Il est prêt à défendre les valeurs individuelles et collectives, pas seulement les compétences, et à en parler comme une force.

«Il a fait preuve d’un engagement formidable avec ses« disciples », jusqu’à s’assurer que les joueurs ont tous un peu de temps de jeu, mais il s’en tient à ses joueurs éprouvés pour créer de la fidélité, comme Raheem Sterling.

« Cela a porté ses fruits jusqu’à présent. »

Le facteur de bien-être pourrait être accru si Boris Johnson accédait aux souhaits de plus de 300 000 personnes qui ont signé une pétition demandant un jour férié si l’Angleterre l’emportait sur les Azzurri.

On dit que le Premier ministre “examine les options”, mais sentir qu’une annonce avant le coup de sifflet final serait un “destin tentant”.

Reportage supplémentaire de Sam Tabuteau @tabuteauS

Avez-vous une histoire que vous aimeriez partager? Contacter josh.layton@metro.co.uk

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités.

Recevez vos dernières nouvelles, des histoires de bien-être, des analyses et plus encore

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();