Electrify America déploie les applications CarPlay et Android Auto pour trouver des bornes de recharge pour véhicules électriques

Electrify America met à niveau ses applications mobiles pour qu’elles fonctionnent avec les systèmes d’infodivertissement Apple CarPlay et Android Auto à partir d’aujourd’hui. La nouvelle fonctionnalité aide les conducteurs de véhicules électriques à découvrir facilement la station de recharge EA la plus proche, à lancer et à terminer la recharge à distance et à afficher les détails du plan de recharge.

Les bornes de recharge Electrify America sont cruciales pour l’adoption des véhicules électriques aux États-Unis. La solution de recharge exploite plus de 650 stations avec 2 700 chargeurs au total à ce jour.

Le monde en pleine croissance des véhicules électriques non Tesla comme la Ford Mustang Mach-E et le prochain F-150 Lightning prend en charge Apple CarPlay et Android Auto et ne peut pas encore compter sur le réseau Supercharger pour faire le plein. Ma moto électrique LiveWire ne fonctionne malheureusement pas avec CarPlay, mais je compte sur les bornes de recharge EA pour me permettre d’emmener mon vélo sur des trajets plus longs.

CarPlay et Android Auto vous permettent d’afficher facilement les applications de musique, de navigation et de communication de votre smartphone sur l’écran intégré de votre voiture. Le support Electrify America met une version simplifiée de l’application mobile sur l’écran de votre VE afin que vous puissiez localiser et naviguer vers la station de recharge EA la plus proche pendant le voyage.

Electrify America inclut également des informations telles que le nombre de chargeurs disponibles, les connecteurs de charge et les vitesses, ainsi que les détails du plan de charge pour votre compte EA. Si votre véhicule comprend une recharge gratuite d’Electrify America, les applications de voiture vous montreront même combien de recharge de courtoisie il vous reste.

En savoir plus sur Electrify America sur la dernière mise à jour de l’application :

La compatibilité des applications mobiles avec les produits Apple CarPlay et Android Auto est l’une des nombreuses améliorations innovantes d’Electrify America pour l’expérience de conduite des véhicules électriques, dans le but de promouvoir une adoption accrue des véhicules électriques. L’annonce fait suite au nouveau « Boost Plan » d’Electrify America visant à plus que doubler son infrastructure de recharge de véhicules électriques actuelle aux États-Unis et au Canada, avec des plans pour avoir plus de 1 800 stations de recharge ultra-rapides et 10 000 chargeurs individuels installés d’ici la fin de 2025. L’expansion augmentera le déploiement de chargeurs de 150 et 350 kilowatts – la vitesse la plus rapide disponible aujourd’hui – et contribuera à ouvrir la voie à davantage de véhicules électriques en Amérique du Nord.

La nouvelle version d’Electrify America est maintenant disponible sur Android et déployée sur iOS.

