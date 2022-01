Électrique, connecté et dynamique sera la voie à suivre pour l’espace de voyage en bus interurbain – Prashant Kumar, Zingbus

S’adressant à Prashant Kumar, PDG et cofondateur de Zingbus, nous en savons plus sur l’espace de transport interurbain en bus, la direction que prend l’industrie, discutons des récents fonds levés par l’entreprise et des plans de Zingbus pour l’Inde.

Les voyages interurbains en bus sont une activité importante et, ces derniers temps, plusieurs entreprises ont tenté de devenir les leaders à l’aide de la technologie. Zingbus, dont le siège est à Gurugram et fondé en 2019, est une de ces entreprises qui cherche à être à la tête des voyages en bus interurbains.

Ces derniers temps, il y a eu plusieurs développements avec la société, l’un d’entre eux ayant collecté 44,6 crores de auprès d’entreprises Infoedge et de groupes de renom d’investisseurs de la Silicon Valley. zingbus a également obtenu un investissement de pré-série A non divulgué de Venture Catalysts, Titan Capital, les fondateurs d’AdvantEdge et Arora Ventures, et a étendu ses opérations en Inde occidentale, au Maharashtra, au Gujarat et en reliant brièvement des parties du Madhya Pradesh et du Karnataka. Pour mieux comprendre les déplacements interurbains en bus, leur avenir et l’objectif de l’entreprise, Express Mobility s’est entretenu avec Prashant Kumar, PDG et cofondateur de zingbus.

Pouvez-vous nous en dire plus sur zingbus et sur le fonctionnement de l’entreprise ?

zingbus aspire à fournir à tous un accès à des voyages sûrs, fiables et abordables. Avec pour mission de créer la marque la plus fiable d’Inde dans le domaine des voyages interurbains, nous rassemblons une flotte de bus intelligents offrant des expériences de voyage standardisées à un prix abordable. Depuis sa création, la plateforme a facilité 1 Mn+ de trajets et parcouru plus de 300Mn de kilomètres parcourus. Grâce à nos conceptions d’itinéraires uniques et à nos algorithmes de tarification dynamique, nous augmentons l’utilisation et accueillons plus de voyageurs par bus. Nous pensons que le droit à des voyages abordables et dignes est fondamental pour l’existence humaine et le développement social. Chez zingbus, nous sommes déterminés à créer une marque de mobilité appréciée et digne de confiance.

En quoi zingbus est-il différent des concurrents ?

zingbus a construit des outils pour les audits, l’embarquement et la gestion de la demande. Avec des conceptions de voyage complètes, des modèles hub and spoke, le modèle zingbus offre un nombre beaucoup plus élevé de connexions avec un plus petit nombre de flottes. Au fur et à mesure que ce réseau s’étend, le client bénéficie d’options variées et d’une flexibilité qui, à son tour, stimulent les ventes directes et constituent un solide différenciateur pour un opérateur à la recherche d’un réseau et de connexions plus larges.

Quel sera le rôle des véhicules électriques dans l’espace des déplacements interurbains en bus dans les années à venir ?

Le rôle des véhicules électriques est très important, en particulier dans le segment des bus. Non seulement la solution de mobilité zéro émission offre une manière écologique de se déplacer pour les voyageurs, mais elle réduit et réduit en outre la pollution sonore due au bruit intense des véhicules en service. Le gouvernement, ainsi que d’autres organismes, soutiendront les segments EV pour les bus afin d’avoir une expérience de voyage plus sûre et meilleure dans un avenir proche. La contribution d’EV apporte une énorme portée dans les services de bus interurbains fournissant la solution de mobilité zéro émission nous aidant à sortir de la crise de la hausse des prix du carburant.

Comment la pandémie a-t-elle affecté zingbus ?

La pandémie a eu un impact sur diverses industries, y compris l’industrie du voyage. La pandémie est apparue comme un événement de cygne noir pour l’ensemble de l’industrie des bus interurbains. L’ensemble de la situation a non seulement mis en panne le marché non organisé, très fragmenté et principalement sans marque, mais a également conduit à des exigences plus élevées de la part des clients. La pandémie a poussé les attentes des clients en matière d’hygiène et de sécurité à un niveau supérieur.

Le processus d’embarquement sans contact et sans tracas, parmi d’autres outils technologiques, nous a aidés à rester à flot et il est là pour rester à long terme. De plus, en créant des outils pour les audits, l’embarquement et la gestion de la demande, nous avons pu aider les propriétaires de flottes traditionnelles en difficulté à faire face aux défis opérationnels avec un investissement minimal en main-d’œuvre dans un monde post-confinement. Cette stratégie de standardisation et d’augmentation de la portée numérique s’est avérée favorable car elle nous a permis d’assister à une croissance presque attendue de 20 % d’un mois sur l’autre depuis que nous avons commencé nos services après la pandémie.

Quel est l’avenir de l’espace de transport interurbain en bus ?

L’avenir des voyages interurbains en bus semble prometteur. Électrique, connecté et dynamique sera la voie à suivre pour l’espace. Gardant le même esprit, les startups et les agrégateurs adapteront des approches plus conviviales et axées sur la technologie, garantissant ainsi aux voyageurs un voyage sûr, fiable et abordable. Les prochaines années verront une forte consolidation de la demande et de l’offre dans l’industrie. Ce phénomène est en train de devenir un succès à travers le monde et l’Inde étant le plus grand marché pour les bus, ne sera pas en reste.

zingbus a reçu un financement de 44,6 crores en 2021, à quoi cela servira-t-il ?

Les fonds collectés sont utilisés pour créer et développer une technologie robuste qui contribuera davantage à la prochaine étape d’amélioration de l’expérience des voyageurs et étendra ainsi le service à de nouvelles zones géographiques. En plus de cela, zingbus prévoit également d’investir dans l’embauche de talents dans des domaines tels que l’ingénierie, les produits, les affaires et les opérations. Récemment, zingbus a lancé le plus grand salon d’Inde jamais conçu pour les voyageurs à Manali et un autre à Ahmedabad !

Quelles technologies zingbus utilise-t-il pour les voyageurs/employés/sécurité ?

Pour concevoir le réseau d’itinéraires de manière dynamique et intelligente et générer des informations utiles sur les clients, nous investissons massivement dans la création de plateformes de données qui nous aideront à l’avenir. De plus, les outils technologiques de fermeture des commentaires nous permettent de convertir les commentaires des clients en une base solide par voyage et par siège pour devenir le service de bus le mieux noté sur toutes les plateformes OTA. Notre nombre de répétitions augmente et dépasse 50 %, ce qui est très inhabituel pour cette industrie.

Nous utilisons l’apprentissage automatique et des algorithmes prédictifs pour assurer un rendement maximal à nos partenaires opérateurs tout en restant abordables pour nos voyageurs. Le moteur optimise les sièges-miles vendus par bus et par jour, ce qui présente alors une augmentation importante des revenus par semaine pour un bus en tant qu’unité. Par exemple, lors des manifestations des agriculteurs, nous avons assisté à une forte baisse de la demande et dans un tel scénario ; nous avons largement utilisé notre module de gestion des stocks pour nous assurer que la majeure partie de notre flotte de bus était active.

La « sécurité » lors d’un voyage était une préoccupation majeure après la pandémie. Nous avons organisé plusieurs trousses d’outils pour l’équipage du bus, ce qui nous a permis de nous assurer que chaque voyage était désinfecté et que tous les protocoles de sécurité étaient suivis jusqu’à la fin à chaque fois. En plus d’offrir une expérience de voyage avancée et d’augmenter le rendement des bus, les outils technologiques se sont avérés très utiles aux opérateurs de flotte pour faire fonctionner les bus avec une transparence maximale et des frais généraux minimaux.

Quelle est votre présence en Inde ?

Reliant plus de 250+ villes et villages à travers le pays, zingbus opère dans les états de Delhi (UT), Pendjab, Haryana, Jammu (UT), HP, UP, Uttarakhand, Rajasthan, Maharashtra et Gujarat à travers des centaines de connexions quotidiennes.

Quels sont vos plans pour l’avenir en termes d’activité, d’expansion et de financement ?

Nous sommes impatients de construire une technologie transparente tout en promouvant la sécurité et l’abordabilité des services, principalement. De plus, nous créerons une infrastructure de mobilité durable à un niveau différent. Actuellement, nous menons des projets qui rendraient les voyages en bus plus excitants et attrayants pour les clients à l’aide de correspondances porte-à-porte, de services à valeur ajoutée, entre autres. En dehors de cela, nous visons à déployer plus de 250 bus vers la fin du premier trimestre 2022 et plus de 1000 bus d’ici la fin de cette année.

