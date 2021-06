Électroménagers en vente sur Amazon Prime Day : Économisez gros sur les laveuses, les réfrigérateurs, les fours et plus encore | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Les gros appareils électroménagers tels que les réfrigérateurs, les machines à laver et les fours ont également leur espace de remise pendant le Prime Day. Ces modèles sont maintenant très bon marché pour un temps limité.

Bien qu’il soit de plus en plus courant d’acheter de gros électroménagers en ligne, il est vrai qu’il n’est pas aussi populaire que d’acheter des appareils électroniques ou des petits électroménagers tels que des aspirateurs ou des friteuses sans huile.

Mais cela est en train de changer, de plus en plus de personnes choisissent d’acheter en ligne du gros électroménager, comme des machines à laver, des réfrigérateurs, des fours ou des plaques à induction grâce à des prix plus bas et à la livraison à domicile. Sur Amazon, il y a beaucoup de ces produits, également avec des remises importantes pendant ce Prime Day.

Nous collectons les meilleures offres, remises et bonnes affaires que nous pouvons trouver lors du Prime Day les 21 et 22 juin, notamment dans les produits technologiques de toutes sortes.

Ce sont quelques-uns des excellents appareils électroménagers en vente qui ont le meilleur prix pendant ce Prime Day. Vous pouvez trouver des machines à laver, des fours et des réfrigérateurs. Toutes les grandes marques et également avec une remise importante sur son prix d’origine.

Gardez à l’esprit que ces produits sont volumineux et très lourds, il est donc normal que les frais de port soient payés ou que dans certains cas, le modèle précédent ne soit pas retiré de votre domicile. Informez-vous auprès du magasin avant d’assumer quoi que ce soit.

N’oubliez pas que pour accéder à ces offres, vous devez être membre d’Amazon Prime, un service totalement gratuit pendant les 30 premiers jours et qu’il vous faudra quelques minutes pour vous inscrire.

Machine à laver AEG L6FBI824U pour 264 euros

Obtenez cette machine à laver AEG de 8 kg pour 264 euros

Est Lave-linge AEG Il dispose d’une très grande porte de chargement frontale qui accepte une charge de 8 kg. L’avantage d’avoir une porte aussi grande, c’est qu’il est plus facile d’entrer et de sortir vos vêtements.

Il a une vitesse de 1200 tr/min et une sélection de programmes rapides depuis sa roue avant, ainsi qu’un panneau LED avec des informations sur les programmes parmi lesquels vous pouvez choisir.

De son prix d’origine de 438 euros, vous pouvez désormais l’obtenir pour 340 euros plus les frais de port.

Machine à laver Hisense WFPV7012EM à 239 euros

Obtenez cette machine à laver Hisense WFPV7012EM 7 kg pour 239 euros

Une autre machine à laver à un prix avantageux est celle-ci Hisense WFPV7212EM. Il dispose d’un tambour à chargement frontal de 7 kg, 1200 tr/min et d’un total de 15 programmes parmi lesquels vous pouvez choisir avec une roue avant. Il dispose également d’un panneau avec des informations sur le programme et le clavier de commande.

Cette machine à laver a la livraison gratuite et un prix d’origine de 302 euros, mais pendant le Prime Day il reste à 239 euros.

C’est l’une des machines à laver les plus vendues sur Amazon et a plus de 100 évaluations positives.

Réfrigérateur Hisense RT267D4AWF à 189 euros

Obtenez le réfrigérateur Hisense RT267D4AWF pour 189 euros

Vous cherchez un réfrigérateur à deux portes à un prix avantageux? est Hisense RT267D4AWF C’est un modèle qui peut beaucoup vous intéresser de par sa taille et son prix de vente.

Il mesure 143 centimètres de haut, possède des poignées intégrées, avec la possibilité de changer la porte d’un côté et est très silencieux. Il a une capacité de 205 litres avec le congélateur sur le dessus.

Son prix est de 269 euros, mais vous économisez beaucoup d’argent sur Prime Day car il ne vous coûtera que 199 euros.

Réfrigérateur-congélateur Candy CMCL 5172XN à 359 euros

Obtenez le réfrigérateur combiné Candy CMCL 5172XN pour 359 euros

Parmi les réfrigérateurs combinés, le plus haut avec le congélateur en bas, en vente pour Prime Day est celui-ci Bonbons CMCL 5172XN.

Il mesure 176 centimètres de haut, 54 centimètres de large et 55 centimètres de profondeur. Il dispose également de 262 litres de capacité, d’un éclairage LED et de portes réversibles.

Sur les 439 euros qu’il coûte désormais normalement, il n’en reste plus qu’à 369 euros grâce aux bonnes affaires du Premier Jour.

Four pyrolytique Hisense BI5229PG à 269 euros

Procurez-vous le four pyrolytique Hisense BI5229PG pour 269 euros

S’il est temps de changer cet ancien four de votre cuisine pour un autre plus moderne et surtout, le plus important, consomment moins d’énergie, nous avons l’offre que vous cherchiez. C’est à propos du four Hisense BI5229PG.

Il s’agit d’un four pyrolytique autonettoyant, d’une grande capacité de 70 litres et de 11 programmes de cuisson. Il a un guide télescopique et la vitre avant peut être retirée pour le nettoyage.

De 409 euros il passe à seulement 279 euros uniquement pendant le Prime Day.

Lave-vaisselle Hisense HV651C60 à 389 euros

Obtenez le lave-vaisselle Hisense HV651C60 pour 389 euros

Si vous souhaitez acheter votre premier lave-vaisselle ou cherchez une bonne affaire pour remplacer un modèle endommagé ou très ancien, ce Hisense HV651C60 C’est une option qui a beaucoup baissé de prix au cours de ce Prime Day.

Il a une capacité de 13 services et dispose de 2 paniers pour couverts et ustensiles. Il mesure 60 centimètres de haut sur 56 centimètres de large. Il dispose également d’un filtre autonettoyant et de 5 programmes de fonctionnement.

Son prix est de 569 euros, même si nous l’avons parfois vu un peu moins cher. Mais maintenant, rien que pour Prime Day, vous pouvez l’obtenir pour 389 euros et avec la livraison gratuite.

Si vous souhaitez rester au courant des dernières offres et recommandations de produits, vous pouvez les suivre en temps réel sur le canal Computerhoy.com sur Telegram, où nous vous tiendrons informés des dernières remises technologiques.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.