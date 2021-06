Electronic Arts fait face à une violation massive de la cybersécurité, 780 Go de données, y compris le code source de FIFA 21, volés

in

La société a cependant déclaré qu’elle s’était efforcée de renforcer sa cybersécurité après la violation et a déclaré qu’il ne s’agissait pas d’une attaque de ransomware.

Arts électroniques: L’éditeur de jeux vidéo Electronic Arts a été attaqué par une faille de sécurité dans laquelle une partie du code source de son jeu ainsi que des outils associés ont été volés. Electronic Arts enquête actuellement sur cette violation, a-t-il déclaré jeudi. Les pirates ont apparemment été en mesure de voler le code source de FIFA 21, ainsi que le code source du moteur Frostbite, qui est un ensemble d’outils de développement logiciel pouvant être utilisé par les créateurs de jeux vidéo. Le moteur Frostbite est à la base de la série FIFA et du jeu populaire Battlefield. En dehors de cela, d’autres outils de développement de jeux ont également été volés.

On dit qu’un total de 780 Go de données a été volé à l’éditeur de jeux vidéo, et qu’il aurait également été mis en vente sur des forums de pirates. Cependant, la société a précisé que les pirates n’avaient pas pu accéder aux données des joueurs.

Alors que les joueurs peuvent pousser un soupir de soulagement que leurs données ne soient pas compromises, pour EA, cela pourrait très bien tourner au cauchemar, car le code source est ce qui définit le fonctionnement d’un programme, et par conséquent, perdre le contrôle sur celui-ci est une affaire majeure pour entreprises. Electronic Arts est le dernier de l’industrie du jeu à être touché par des cyber-vols majeurs. En février de cette année, le code source de Cyberpunk 2077 et The Witcher 3 a été volé sur CD Projekt Red. Même le géant du jeu Nintendo a été attaqué par une telle attaque en juillet de l’année dernière.

Bien que la fuite du code source entraîne généralement l’apparition de jeux en double, il est peu probable qu’un autre développeur de jeux vidéo réputé utilise sciemment le code d’EA. Pourtant, ce code source pourrait permettre aux gens de découvrir le fonctionnement complexe d’un jeu et de développer des astuces et des cracks. Des projets secrets et des idées de jeux pourraient également être divulgués avec cela.

Et à tout le moins, une telle cyberattaque peut certainement porter atteinte à la réputation de l’éditeur.

