élégance et simplicité dans une montre tout-terrain

04/09/21 à 20h30 CEST

Huawei poursuit sa tentative réussie de créer un écosystème de produits cohérents et capables de fournir une série de services qui faciliteront notre vie sur le plan technologique. Ainsi, elle a lancé sa nouvelle smartwatch phare : la Huawei Watch 3 et son compagnon, la Huawei Watch 3.

Vous pouvez l’obtenir en noir, marron, bleu ou argent à partir de 369 euros sur son site officiel. De plus, avec l’achat, vous avez le droit de un cadeau à choisir parmi plusieurs cadeaux actuellement en vente.

FICHE TECHNIQUE

Dimensions: 46,2 mm x 46,2 mm x 12,15 mm 54 grammes (sans bracelet)FiltrerAMOLED entièrement tactile de 1,43 pouce avec 466 x 466 pixels et 326 ppp avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz et jusqu’à 1 000 nits de luminosité maximaleProcesseur: Hi6262RAM: 2 GoSystème opératif: HarmonyOS 2.0.0Stockage : 16 GoCapteurs: Accéléromètre, gyroscope, boussole, lecteur de fréquence cardiaque, capteur de lumière, baromètre, capteur de températureBatterie: jusqu’à 3 jours en mode Smart ou jusqu’à 14 jours en « Lite & rdquor;Chargement sans fil: Oui, 10WConnectivité: Wi-Fi 2,4 GHz, GPS + GLONASS + Galileo + Beidou, NFC, Bluetooth 5.2Autres: Haut-parleur, couronne rotative, microphone

HUAWEI ET LE BIEN FAIRE DANS SES PRODUITS EN ESTHÉTIQUE

Huawei travaille à la création de montres connectées, son propre nom, Regarder 3, indique que ce n’est pas le premier et quelque chose nous dit que ce ne sera pas le dernier lancé par l’entreprise. A) Oui, Huawei a déjà réussi à se créer une identité, regarder une montre de la marque est déjà reconnaissable aux yeux des addicts à montres connectées.

Donc ça Regarder 3 il suit dans le sillage des modèles précédents, étant assez élégant et avec un cadran incurvé qui attire simplement le regard, car il est incroyablement esthétique au poignet. S’il est éteint, il a l’air incroyablement bien, une fois allumé, vous vous rendez compte que vous êtes confronté à le meilleur écran qu’une montre connectée ait jamais eu. Sa densité de pixels (voir fiche technique) transmet une netteté inégalée, rendant les couleurs (surtout dans les sphères qui abusent du vert, du rouge et de l’orange) vibrantes, réalistes et très vives. Le fait que l’écran ait un taux de rafraîchissement de 60 hertz fait que la fluidité accompagne le reste de la qualité de la dalle.

Au poignet, la Huawei Watch 3 est une très bonne montre, donc si vous avez un petit poignet cela peut sembler trop excessif. Je ne l’ai pas spécialement grand, mais il me semble qu’il a l’air bien et qu’il est très attirant puisque la taille est pleinement utilisée et il ne semble pas que nous ayons une gigantesque monstruosité au poignet. De plus, le bracelet est très confortable et ne pose aucun problème même si on l’ajuste au maximum, fini en silicone, il peut être échangé sans problème. Dans le même temps, l’appareil ne pèse pas plus que la normale, environ 54 grammes et peut être transporté en toute sécurité au lit.

Analyse de la montre Huawei 3

| Google

En haut de l’horloge se trouve le couronne rotative, une nouvelle implémentation de la Huawei Watch 3 et c’est l’un des points forts de son utilisation. Il fonctionne avec une réponse haptique et nous permet de nous déplacer efficacement, confortablement et avec précision via l’interface utilisateur HarmonyOS. Si nous cliquons sur la couronne, nous ouvrirons le tiroir d’applications et avec un autre clic, nous pourrons revenir au début.

BATTERIE : DANS LA LIGNE DE SA GAMME

Il existe généralement deux types de montres : celles qui ont des fonctionnalités plus modestes mais une durée éternelle, et celles qui ont toutes les fonctionnalités du monde mais dont la batterie se décharge plus rapidement.

Dans le cas d Montre Huawei 3, la batterie tient jusqu’à deux jours en utilisation vraiment intensive : c’est-à-dire avec toutes les fonctions activées et la luminosité en automatique. Puis il dispose d’une version comme celle des téléphones, qui désactive pratiquement toutes les fonctions pour garantir l’éventuelle autonomie. Je n’ai utilisé ce mode que pour l’activer, et il ne nous permet pas de maintenir notre sphère actuelle, donc en général je n’ai pas fini d’aimer sa conception. Cependant, sa durée de vie de la batterie en mode normal est quelque chose à apprécier, car ces deux jours sont au-dessus de ses rivaux directs.

Au-delà de cela, contre les montres d’autres gammes inférieures, et même de la marque elle-même, la durée de vie de la batterie fait pâle figure. Mais il faut se rappeler que la Huawei Watch 3 est un appareil beaucoup plus exigeant et complexe que ses prédécesseurs.

Analyse de la montre Huawei 3

| Analyse de la montre Huawei 3

HARMONIE OS 2.0 ? À QUOI RESSEMBLE HUAWEI EN DEHORS DE L’ÉCOSYSTÈME ANDROID ?

La réponse est rapide : incroyable. Harmony OS 2.0 apporte un système incroyablement rapide et fluide, bien plus que n’importe quel système d’exploitation concurrent. Au-delà, le système d’exploitation est comme n’importe quel autre système d’exploitation plus avancé que l’on retrouve dans les montres : installation d’applications tierces, mesure de nos signes vitaux et gestion des notifications depuis notre téléphone. En général, cette section est remarquable pour sa vitesse.

Harmony OS 2.0 est compatible avec les téléphones Android et iPhone

UTILISER AU QUOTIDIEN UNE MONTRE FORMELLE ET SPORTIVE ?

La Huawei Watch 3 est une montre qui permet une utilisation indistincte entre un usage quotidien et sportif. La version d’essai avait un bracelet en silicone qui nous a permis de passer « inaperçus » dans des contextes plus formels et de l’utiliser abondamment dans la salle de sport. De plus, étant submersible, il nous permet de pratiquer des sports tels que la natation et la plongée (avec une résistance allant jusqu’à 5ATM). C’est curieux votre système d’expulsion de l’eau des haut-parleurs. Quand j’ai lu ce nouveau système, il m’a semblé véritablement futuriste, puisque grâce à certains sons, l’horloge nettoie l’eau de ses haut-parleurs.

Analyse de la montre Huawei 3

| Google

CONCLUSIONS

Il serait, comme d’habitude, difficile de ne pas recommander la Huawei Watch 3. C’est un appareil élégant, coloré, magnifique avec un écran rarement vu auparavant. Cela, ajouté au fait que Harmony OS 2.0 est tout ce qu’ils ont promis et plus encore, le système devient quelque chose à prendre en compte si nous voulons obtenir une smartwatch de haute qualité dans le haut de gamme.

Vous pouvez l’obtenir en noir, marron, bleu ou argent à partir de 369 euros sur son site officiel. De plus, avec l’achat, vous avez le droit de un cadeau à choisir parmi plusieurs cadeaux actuellement en vente.