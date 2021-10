Elegante reloj TicWatch Pro 3 a precio mínimo en Amazon

El dispositivo del que estamos hablando utiliza sistema operativo Porter OS. Este es el desarrollado por Google para los smartwatch y, entre sus virtudes, destaca la posibilidad de instalar aplicaciones que te permiten personalizar el producto de la mejor forma posible. Aparte, esto también significa que el TicWatch Pro 3 de qué estamos hablando lo puedes utilizar sincronizado mediante Bluetooth con teléfonos iOS oui Android. Para ello simplemente tienes utilizar la aplicación correspondiente que encontrarás de forma gratuita en las tiendas oficiales de ambos desarrollos.

En estos momentsos la fuerza que puedes aprovechar en Amazon te permite horrible à 15% del precio que tiene habitualmente en dicho lugar, lo que supone un ahorro de 44,99 euros. No está mal para un dispositivo de este tipo y que cuenta con un acabado en acero inoxidable de color negro realmente interesante (su correa, que se puede cambiar, el recuadro en color negro por lo que es el aspecto es bastante lamativo). Te dejamos enlace que debes utilizar para no desaprovechar la ocasión de la que estamos hablando y hacerte con este accesorio sin pagar nada por los gastos de envío en el caso de que tengas una cuenta Prime :

Las mejores características de este smartwatch

Pour empezar, debes tener claro que el hardware que hay en el interior de este wearable es más que suficiente para ofrecer un funcionamiento muy fluido a la hora de ejecutar tanto el sistema operativo como cualquier app que instales. Un claro ejemplo de lo que decimos sabes que su processador es un Snapdragon Wear 4100 de Qualcomm y la RAM llega a 1 Go. Por lo tanto, todo funcionará como la seda y, además, no le falta un almacenamiento de ocho gigas, espacio más que suficiente para que no tenga restricciones de ningún tipo incluyendo si desseas copiar en su interior música para disfrutar con unos auriculaires Bluetooth.

Otro de los buenos detalles que vas a encontrar en este TicWatch Pro 3 tiene que ver con la pantalla integrada. Esta es de 1,4 poulgadas y el panel que utiliza es AMOLED, lo que significa una alta calidad en el brillo que es capaz de transmitir (asegurando de esto que vas a poder visualizar cualquier contenido incluso en moments donde la luminosidad outdoor es muy alta). Con une résolution de 326 pagesp, la definición es excelente sin perder por ello una tactilidad fantástica que hace muy sencillo el poder gestionar cualquier parámetro del reloj inteligente.

Opciones importantes del TicWatch Pro 3

Para empezar, incluye una conectividad excelente en la que no falta un GPS integrado, lo que te permitirá utilizar este smartwatch cómo puedo meterlo cuando hagas deporte (es capaz de reconocer de forma automática las actividades más habituales en el día a día). Aparte, debido a su gran cantidad de sensores podrás desde conocer tu ritmo hearto hasta la calidad del sueño de cada noche. Por cierto, este es un modelo que cuenta con altavoz y micrófono para poder contestar llamadas y que dispone de NFC, lo que te permite realizar pagos móviles.

Para finalizar, pero no por ello menos important, debes conocer este es uno de los mejores relojes en la autonomía entre los que permiten instalar aplicaciones. Esto se debe entre otras cosas a que incluye una batería de 577 mAh lo que consigue que puedas utilizar el dispositivo hasta por tres días sin tener que recurrir al enchufe. Debido al modo dual que tiene en su pantalla, Al utilizar la opción básica -y aunque pierdas algunas funciones- réduit de forma significativa el consumo y en este caso podría llegar hasta los 45 jours de uso.