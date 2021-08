Élément ironique impliqué alors que le paria d’Arsenal est offert à deux grands rivaux

in

Le milieu de terrain d’Arsenal Lucas Torreira se verra offrir le choix entre deux voies d’évacuation, dont l’une viendrait avec une certaine ironie, selon les rapports.

Torreira est à la recherche d’un autre nouveau club après avoir quitté Arsenal en prêt à l’Atletico Madrid la saison dernière. Bien que l’Atleti ait remporté la Liga, Torreira n’a pas particulièrement apprécié son séjour dans la capitale espagnole. Il n’a commencé que trois matches de championnat sur l’ensemble de la saison.

Après avoir échoué à retourner à Arsenal pour la pré-saison, alors qu’il lui reste deux ans de contrat, Torreira est prêt à trouver une autre nouvelle maison. Il a d’abord pensé à retourner en Amérique du Sud, mais il semble qu’il restera en Europe.

Il a été lié à la Lazio, où il pourrait s’unir avec l’ancien entraîneur de Chelsea, Maurizio Sarri. Cette perspective reste sur les cartes, selon la Gazzetta Dello Sport.

Cependant, le journal affirme également que des intermédiaires l’ont proposé aux Roms. Ce serait une décision qui pourrait faire sourciller dans le nord de Londres.

Jose Mourinho voulait attaquer Arsenal plus tôt cet été pour renforcer son équipe nouvellement héritée. Le manager de Roma a fait de Granit Xhaka sa principale cible, mais c’était une saga de transfert qui s’est prolongée vers une conclusion indifférente.

Roma n’a pas réussi à atteindre le prix demandé par Arsenal pour Xhaka, qui signe désormais un nouveau contrat à l’Emirates Stadium.

Arsenal est devenu quelque peu frustré par le non-paiement de l’équipe de Serie A. Cela rendait moins probable la perspective de nouveaux accords entre les deux clubs. Bien qu’ils puissent être de retour dans les négociations peu de temps après tout.

Il y a un hic, cependant. La Roma devrait vendre un ou deux de ses milieux de terrain avant de pouvoir acheter. Pendant ce temps, leurs rivaux La Lazio aurait récemment déclaré ne pas considérer Torreira comme un achat prioritaire.

Il y a d’autres domaines que Sarri veut renforcer, mais ils pourraient revoir Torreira eux-mêmes avant la fin de la fenêtre de transfert.

L’international uruguayen a déjà connu un passage réussi en Serie A avec la Sampdoria. Cela a suivi sa progression dans les rangs de la Serie B avec Pescara et a incité Arsenal à dépenser environ 26 millions de livres sterling pour lui.

Il semble peu probable qu’ils soient en mesure de récupérer de tels frais pour lui maintenant, mais l’important est qu’il y ait des intérêts.

Le milieu de terrain offensif d’Arsenal espère grandir

Torreira n’aurait probablement pas beaucoup d’opportunités s’il revenait à Arsenal. Ils ont signé Albert Sambi Lokonga cet été et il a commencé leur première défaite contre Brentford aux côtés de Xhaka.

Ce dernier engageant également son avenir dans le club, la base de leur milieu de terrain devrait être fixée pour la saison. Ils ont également Thomas Partey qui revient de blessure.

Mais dans le dernier tiers, Arsenal est toujours à la recherche d’un créateur de milieu de terrain offensif. Emile Smith Rowe était leur partant contre Brentford et est une perspective à long terme. Mais après avoir perdu Martin Odegaard et Dani Ceballos à la suite de leurs périodes de prêt, ils pourraient faire avec plus de profondeur.

Ils espèrent attirer Odegaard, alors qu’ils ont également envisagé James Maddison. Leicester semble toutefois susceptible de garder l’Anglais.

Il y a une autre alternative sur le radar d’Arsenal, qui a déjà une expérience en Premier League. Et selon les rapports, leurs chances de le signer sont à la hausse…

