Éléments clés à considérer lors de l’achat d’un prêt personnel

Un prêt personnel est le type de crédit non garanti le plus populaire et le plus simple qui répond à tout type de besoins personnels d’un individu. On peut envisager des prêts personnels pendant tout type de crise financière, qu’il s’agisse d’une urgence médicale ou d’un achat coûteux.

La popularité de ce prêt est due à sa disponibilité facile. C’est un choix approprié pour obtenir des fonds sans trop de tracas. Les emprunteurs disposant d’un compte salaire peuvent consulter les offres de prêt personnel qui leur sont proposées via le service mobile banking de la banque.

De nombreuses personnes contractent désormais des prêts personnels non seulement pour leurs achats importants, comme l’achat d’une maison ou d’une voiture, mais aussi pour les études supérieures des enfants, entre autres. Ces prêts sont généralement sans tracas et sont pré-approuvés par les banques avec le moins de documents requis.

Tout en prenant un prêt personnel, disent les experts, la première chose à vérifier est le montant qui doit être emprunté et quand le prêt sera nécessaire. Ensuite, il faut vérifier et comparer les taux d’intérêt des différents prêteurs. Les taux de prêt varient d’un prêteur à l’autre même pour le même profil.

De plus, les experts disent que les emprunteurs devraient vérifier les frais de traitement et les frais de pré-clôture avant de procéder au prêt. Bien que les frais de traitement varient d’une banque à l’autre, certaines banques facturent également un montant élevé en cas de saisie.

Cela dit, les experts pensent que, pour les personnes à la recherche de fonds d’urgence ou d’avance sur salaire, les prêts personnels des banques pourraient ne pas être l’endroit idéal, avec le temps de traitement le plus long.

Pour être éligible à un prêt personnel, la plupart des prêteurs le basent sur le revenu, la capacité de remboursement, la cote de crédit et les obligations mensuelles actuelles de l’emprunteur. Notez qu’un meilleur score signifie de meilleurs taux sur les emprunts.

Ces derniers temps, de nombreux prêteurs s’appuient également sur leurs systèmes d’évaluation internes, dans lesquels l’éligibilité est basée sur des données alternatives telles que les relevés bancaires, les coordonnées des réseaux sociaux, etc.

Le montant maximal du prêt dépend également de l’appétit pour le risque et de la politique interne des prêteurs. Par exemple, alors que les banques peuvent offrir jusqu’à Rs 2 lakhs à 40 lakhs, les plates-formes fintech peuvent aller de Rs 50 000 à Rs 5 lakhs.

Comme les prêts personnels sont généralement des prêts non garantis contrairement à d’autres types de prêts, ils nécessitent beaucoup moins de traitement et de documentation que les autres types de prêts. En outre, un avantage du prêt personnel est que l’utilisation des fonds n’est pas limitée.

et peut être utilisé à toutes fins telles que les frais médicaux, les vacances, les mariages, etc. Alors que d’autres prêts spécifiques définissent clairement les usages de l’argent tels que le prêt d’études, le prêt immobilier, le prêt automobile, être utilisé pour acheter ou utiliser pour ce produit particulier.

