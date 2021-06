Elements Combine For Free pour ses débuts dans la liste des albums au Royaume-Uni

Juin 1970 a été un mois décisif pour Libérer. Après deux ans de succès critique et de construction de leur nom en tant qu’attraction en direct, ils ont enfin pris pied sur le marché. “All Right Now” a marqué sa première fois dans les charts britanniques, le 6 juin, et était déjà dans le Top 10 au moment où la troisième sortie studio du groupe, Fire And Water, est sortie le 26. Cela a conduit à leur première apparition dans les charts britanniques début juillet

Plus “trop ​​propre”

Le quatuor britannique gagnait maintenant à juste titre une reconnaissance beaucoup plus répandue comme l’un des meilleurs groupes de rock influencé par le blues et la soul de cette époque ou de toute autre. Free a produit Fire And Water eux-mêmes après avoir osé dire à Chris Blackwell de Island qu’ils pensaient que sa production de leur précédent album éponyme de 1969 était «trop propre».

L’ingénieur de session était alors un inconnu Roy Thomas Baker, qui devint plus tard célèbre grâce à son travail avec reine. L’album Free auquel il a contribué a abouti à “All Right Now”, qui a ainsi commencé son évolution vers le statut d’hymne dont il jouit aujourd’hui. « Il s’est démarqué parce qu’il était heureux », a déclaré Simon Kirke.

Ce single a été précédé d’une solide demi-heure mettant en vedette la présence vocale de Paul Rodgers, les solos stridents de guitare solo de Paul Kossoff et la formidable section rythmique de la basse d’Andy Fraser et de la batterie de Simon Kirke. Écoutez également l’excellent piano de Fraser sur « Heavy Load » et ses basses sous-jacentes à la guitare de Kossoff sur « Mr Big ».

En accord avec Pickett

Le groupe avait commencé à enregistrer leur troisième album en janvier 1970. Rodgers a expliqué plus tard que lui et Fraser avaient le grand soul man Wilson Pickett à l’esprit lorsqu’ils ont écrit la chanson titre. Ils étaient sur place, car Pickett a lui-même enregistré “Fire And Water” l’année suivante.

“All Right Now” est resté dans le classement des singles au Royaume-Uni jusqu’en septembre et est devenu un hit plusieurs fois au Royaume-Uni au cours des années suivantes. C’était la publicité parfaite pour un album qui a dûment fait ses débuts au n ° 8, a passé trois des quatre semaines suivantes au n ° 2 et était toujours dans le Top 40 fin octobre. À ce moment-là, le LP figurait dans le Top 20 américain et Free a encore renforcé sa réputation fin août au festival de l’île de Wight.

