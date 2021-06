Éléments essentiels à considérer lorsque vous investissez dans des fonds d’investissement alternatifs

Il faut se méfier des risques, de la réglementation et des blocages associés à ces investissements.

Les fonds d’investissement alternatifs (FIA) sont un ensemble différent d’options d’investissement. Ils diffèrent des investissements conventionnels classiques et des classes d’actifs telles que la dette, les actions, les titres, etc. Les FIA ne relèvent pas de la réglementation des fonds communs de placement du Securities and Exchange Board of India (SEBI).

Le FIA ​​est un véhicule d’investissement privé qui collecte de l’argent auprès d’investisseurs privés et comprend généralement des fonds d’investissement privés, des fonds spéculatifs, des fonds de capital-risque, des fonds providentiels, etc. Les experts disent que les investisseurs qui souhaitent diversifier leur portefeuille peuvent choisir des fonds d’investissement alternatifs dans lesquels investir.

Anshul Gupta, cofondateur de WintWealth, déclare : « Traditionnellement, les classes d’actifs alternatives ont été subjuguées par les investisseurs institutionnels et les particuliers fortunés (HNI), car elles exigent des clients qu’ils soient à l’aise avec une certaine partie de leurs portefeuilles restant à long terme. opportunités à terme et illiquides. Cependant, ajoute-t-il, « le temps a changé rapidement. Diverses sociétés d’investissement personnel/d’investissement alternatif et les start-ups démocratisent les options d’investissement pour les investisseurs de détail.

Cela dit, Covid-19 a également invariablement modifié les modèles d’investissement. Les experts disent que les allocations sont désormais susceptibles de se produire à trois niveaux, à savoir le risque, l’actif et le produit. Une augmentation des allocations aux investissements alternatifs a été constatée.

Selon les dernières données disponibles auprès du régulateur de marché SEBI, les investissements nets cumulés réalisés par les FIA fin mars 2021 s’élevaient à Rs 2-lakh crore contre Rs 1,53-lakh crore à la fin de l’exercice précédent.

Gupta déclare : « Les FIA peuvent être d’excellents diversificateurs de portefeuille et aider à atténuer les risques, à générer des revenus passifs car ils offrent des rendements plus sûrs, et certains ne sont pas fiscalement avantageux. Cependant, il faut se méfier des risques, de la réglementation et des blocages associés à ces investissements.

Les experts disent que ces investissements sont plus complexes que les véhicules d’investissement traditionnels. Gupta ajoute : « Même si les FIA ne sont pas directement liés au marché, il est crucial de surveiller les risques de marché, de crédit, de liquidité, de contrepartie et opérationnels. »

Voici quelques-uns des éléments essentiels à prendre en compte lors d’un investissement dans des FIA ;

Ils sont différents des fonds communs de placement à tous égards. Chaque FIA ​​aura un degré de risque et de rendement différent qui lui est associé. Cela peut être évalué en examinant les performances passées de l’actif. Il est important de connaître tous les coûts impliqués – Il n’y a pas de limite réglementaire sur les coûts dans les FIA par rapport aux limites sur le ratio des frais totaux (TER) dans les fonds communs de placement. Les règles d’imposition des différentes catégories de FIA ​​sont différentes.

Chaque investissement comporte ses avantages et ses risques. Les experts de l’industrie affirment que, bien que les FIA constituent un investissement lucratif, il existe une courbe d’apprentissage importante pour les comprendre. Par conséquent, il devient crucial d’investir via des plateformes transparentes et pouvant aider à prendre des décisions éclairées.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.