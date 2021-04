Elena Davies, candidate sur Big Brother, hospitalisée

Youtube Elena Davies, candidate à Big Brother, hospitalisée

Une ancienne candidate de Big Brother s’est rendue sur Instagram hier pour informer ses abonnés qu’elle avait été hospitalisée pour «douleur extrême» à l’épaule, qui irradiait jusqu’à ses doigts.

Elena Davies de “Big Brother 19” a écrit dans une histoire Instagram enregistrée sur sa page: “Hier, je me suis réveillée avec une douleur intense et EXTRÊME.”

La jeune femme de 30 ans a poursuivi en expliquant qu’elle «était incapable de s’asseoir, de se tenir debout ou de marcher pendant plus de 5 minutes environ» et qu’elle ne pouvait pas supporter une IRM en raison de la douleur. Davies a ajouté qu’il “DEMANDE de bons voeux et de bonnes prières”.

L’ancienne de Big Brother a également partagé une vidéo d’elle caressant un chien dans un gilet de service, écrivant “nous ne méritons pas les chiens” et “c’est Scout de la première salle d’urgence à laquelle nous sommes allés hier et nous l’aimons.” Davies est vu allongé sur un lit d’hôpital dans la vidéo et semble avoir pleuré.

Dans une histoire publiée aujourd’hui sur ses histoires Instagram, Davies a écrit: “pas encore de vraies réponses” et “neurochirurgien à 9h00”, avec une photo d’elle dormant dans un lit d’hôpital. Ses abonnés ont commenté leurs meilleurs vœux sur sa dernière photo Instagram. «Je prie pour que vous vous sentiez mieux ce soir !!» a écrit un disciple.

Davies avait déjà mentionné une douleur à l’épaule

Le 12 mars, la jeune femme du Texas a partagé une photo d’elle-même portant une minerve. Elle a expliqué dans la légende qu’elle faisait face à des complications de sa réduction mammaire de 2016. Davies a déclaré qu’elle devait subir une intervention chirurgicale pour corriger des problèmes qui «ne cessaient de s’aggraver».

La star de Big Brother a ajouté que la minerve “n’avait aucun rapport et a l’air plus dramatique qu’elle ne l’est”. Elle a cité «un muscle de l’épaule tendu et un nerf pincé» comme raison de l’attelle.

Il semble que cela aurait pu être le début de la douleur qui a amené Davies à l’hôpital cette semaine.

Davies a récemment félicité un autre invité de la BB House pour sa nouvelle passionnante

Nick Maccarone de «Big Brother 21» a récemment annoncé sur Instagram que lui et sa petite amie Heather Bonato attendaient un enfant. Bien que Davies ne soit pas dans la maison Big Brother avec Maccarone, il a commenté le message du futur père: “Félicitations ami”, suivi de beaucoup d’émojis de cœur.

Davies a maintenu des amitiés avec d’autres colocataires sur Big Brother après la fin de leur saison. Elle a assisté au mariage de Cody Nickson et Jessica Graf en 2018, et ils étaient tous les deux dans l’émission avec elle.

Davies a eu un showromance sur Big Brother

Alors que sur “Big Brother 19”, Davies faisait partie d’un “showmance” appelé “Marlena” avec Mark Jansen. Jansen et Davies ont rompu en 2019. Dans un épisode de son podcast «MiscELENAeous», Davies a parlé de la rupture et a déclaré que ce n’était pas son choix.

«Je ne voulais vraiment pas abandonner. Et je me suis battu très fort pour lui, et je suppose que je ne me suis pas battu assez tôt ou assez fort, et je n’ai pas mis assez de temps avant qu’il ne soit trop tard », a déclaré Davies.

Jansen a utilisé YouTube pour partager sa version de l’histoire. Il a dit que le couple se battait souvent et a dit: “Je ne pourrais jamais tenir ma position avec elle.”

Jansen a poursuivi en disant que l’un des derniers problèmes de la relation était que Davies ne le soutenait pas au début de son podcast, «Find Your Fortitude». «Vous voulez essentiellement que je reste en arrière dans les affaires et ma croissance et que j’aide les gens à vous sentir mieux. Et je ne pouvais pas m’en remettre », a déclaré Jansen.

Jansen a maintenant une nouvelle petite amie, Lauren Blakelock. Il a récemment partagé une photo de lui-même et de Blakelock avec la légende: «Les rendez-vous amoureux sont mes préférés». Jansen et Davies ne se suivent pas sur Instagram.

