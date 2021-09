Elena, le souteneur qui détestait les femmes

20/09/2021 à 18:11 CEST

Luis Rendueles

Les murs du club étaient roses, mais à l’intérieur se trouvait une pièce barrée pour les femmes essayant d’échapper à la Toi et moi, bordel situé sur la N-630, à Malpartida de Plasencia (Cáceres). Celui qui était chargé de capturer et de tromper les femmes pour les y asservir et les empêcher de s’échapper était Elena Puzyrevitch. Condamné à 12 ans et demi de prison et en cavale, Puzyrevich est aujourd’hui le criminel le plus recherché d’Espagne. Le groupe des Fugitifs de la Police Nationale a suivi leurs traces en locaux de prostitution à La Corogne, Ténérife et Madrid. Elena se consacre à la traite des femmes. C’est un souteneur.

Des dizaines de femmes ont été exploitées sexuellement dans le club toi et moi, dirigée par la fugitive russe et son partenaire d’alors, un ouvrier de Renfe. Les affaires marchaient bien jusqu’au début de 2008, quand l’une des jeunes femmes, récemment arrivée et trompée de Russie, a refusé de se prostituer et sauté par l’une des fenêtres qui n’avaient pas de barreaux. Elle s’est cassé la jambe et a été transportée à l’hôpital. Là, le complot d’Elena a été découvert.

Andalousie et Catalogne

Les enquêtes ont révélé que des femmes ramassaient des filles en Russie, certains d’entre eux mineurs, et les a convaincus de venir en Espagne, plusieurs fois trompés. Lorsqu’ils étaient enfermés dans le club, au kilomètre 493 sur la N-630, le souteneur russe était chargé de les surveiller et de les faire payer « leur dette » à l’organisation par le biais de services sexuels.

Quelque temps plus tard, la police a lancé l’opération Zarza, qui, en plus du complot du club dirigé par Elena en Estrémadure, femmes exploitées dans des locaux à Gérone, Lleida, Almería et Grenade.

Les preuves ont montré qu’Elena était responsable de la capture et de la prostitution (alors le crime de traite des femmes en Espagne n’a pas été puni) neuf femmes russes, toutes sans permis de séjour ou de travail. Ils sont arrivés à l’aéroport de Barajas avec un visa touristique et ont été transférés au club, d’où ils ne sont plus partis.

Elena tenait également la comptabilité locale. En avril 2008, elle a été arrêtée avec 14 autres personnes. La police a trouvé 52.500 euros dans la maison de l’autre patron du club, son partenaire sentimental à l’époque, qui a été condamné à de la prison.

Le procès a duré trois ans. Elena et son partenaire ont été condamnés à la prisonMais le jour venu, lui seul est allé en prison. Elle s’était enfuie.

Le groupe de localisation des fugitifs de la police nationale a suivi leurs traces depuis. Fernando González, inspecteur en chef du groupe, affirme que “quand tout s’est passé, le crime de traite des êtres humains n’existait pas en Espagne, s’il l’avait été aujourd’hui 20 ans de prison seraient tombés“La première destination choisie par la femme pour se cacher était la Russie, comme cela a été vérifié plus tard.

Galice et Madrid

Depuis une dizaine d’années, Elena Puzyrevich, 1,60, yeux marrons, 42 ans maintenant, est l’une des cibles du groupe, architecte de localiser des criminels de guerre, des violeurs et des gangsters de toutes sortes cachés en Espagne et l’espagnol cachés dans différentes parties du monde.

L’inspecteur Darío, chef du groupe 2 et responsable de ces enquêtes, explique que les premiers indices sont venus lorsque « nous avons vu que cette femme avait des contacts avec des personnes du monde de prostitution dans divers quartiers de La Corogne et de Madrid“Les agents sont passés par les hôpitaux, les recensements, les écoles, au cas où elle aurait été mère et aurait emmené son fils à l’école… sans succès.

Certaines personnes ont dit l’avoir vu au Mexique, mais les indices les plus insistants ont conduit à Îles Canaries, à l’île de Ténérife. Ils l’ont placée, à nouveau, comme proxénète dans un pub de l’île, chargée de contrôler les filles qui y étaient exploitées.

Plusieurs agents se sont rendus sur les lieux et se sont fait passer pour des clients, ont photographié les femmes. Comme dans le club d’Estrémadure dirigé par Elena, les victimes ont été Russe, et ici il y avait aussi des Ukrainiens et même une drag queenMais le fugitif le plus recherché n’était pas non plus.

Le dernier indice sur ses allées et venues est venu plus tôt cette année.. Quelqu’un a prétendu qu’Elena était la responsable d’une autre hôtesse locale à La Corogne. Encore une fois, ce n’était pas elle. Très probablement, le proxénète est de retour dans son pays, la Russie. Là, elle s’est enfuie alors que la justice espagnole la recherchait et que sa mère et le reste de sa famille y vivaient. Là, elle se sent en sécurité. En Espagne, la pression de la police et sa condamnation en instance la font “brûler” pour l’entreprise d’exploitation d’autres femmes.