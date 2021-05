Elena Vesnina se rend à la 30e finale de Roland-Garros

30/05/2021

Le à 21:31 CEST

Elena Vesnina, le Russe s’est imposé en finale de Roland-Garros soixante-quatrième par 6-1 et 6-0 en une heure et trois minutes pour Olga Govortsova, joueuse de tennis biélorusse, numéro 138 de la WTA. Avec ce résultat, on continuera à voir le vainqueur du match lors de la 30e de finale de Roland-Garros.

Pendant le match, Vesnina a réussi à casser le service de son adversaire 6 fois, a eu une efficacité de 59% au premier service, a commis une double faute et a réalisé 74% des points de service. Quant à Govortsova, elle n’a pu à aucun moment casser le service de sa rivale, son efficacité était de 64%, elle a fait 3 doubles fautes et a réalisé 40% des points de service.

Le joueur russe affrontera le joueur tchèque dans les 30 derniers de la compétition Petra Kvitova, numéro 12 et tête de série numéro 11.

Le tournoi se déroule à Paris entre le 24 mai et le 12 juin sur terre battue en plein air. Dans cette compétition, un total de 238 joueurs de tennis s’affrontent, dont 128 vont à la finale entre ceux classés directement, ceux qui ont gagné lors de la phase précédente du tournoi et les invités.