Elena Vesnina se rend à la 30e finale de Wimbledon

29/06/2021 à 22h30 CEST

Le joueur de tennis russe Elena Vesnina, numéro 370 de la WTA, a rempli les pronostics en s’imposant en une heure et trente-deux minutes pour 7-5 et 6-1 à Martina Trevisan, joueuse de tennis italienne, numéro 98 de la WTA, lors de la soixante-quatrième de finale de Wimbledon. Après ce résultat, Vesnina prend la place pour la 30e finale de Wimbledon.

Les données recueillies sur le match montrent que Vesnina a réussi à casser le service de son adversaire 5 fois, obtenu 80% du premier service, commis 2 doubles fautes, réussissant à remporter 71% des points de service. Quant à l’Italienne, elle a réussi à briser le service de son adversaire à une occasion, a réussi un premier service à 78%, a commis 2 doubles fautes et a réussi à remporter 51% des points de service.

Le prochain duel qui aura lieu demain, mercredi à partir de 12h00, heure espagnole, correspond à la trentième finale du championnat et dans laquelle Vesnina et l’Américaine s’affronteront. Cori gauff, numéro 23 et tête de série numéro 20.

Le tournoi Wimbledon Singles Fem. Il se déroule sur une pelouse extérieure et un total de 238 joueurs s’affrontent. Au total, un total de 128 joueurs arrivent à la phase finale, parmi lesquels ils sont classés directement, ceux qui ont dépassé les phases précédentes du championnat et les joueurs invités. De plus, sa célébration a lieu entre le 21 juin et le 11 juillet à Londres.