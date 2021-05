ELENCO – “Café aux arômes de femme”: Rencontrez les personnages

Telemundo

Conoce a los actores y personajes de “Café con aroma de mujer” de Telemundo.

“Café con aroma de mujer” es la nueva apuesta dramática de Telemundo. La serie televisiva se estrena hoy, martes 25 de mayo, a las 10:00 PM, Hora del Este.

Los actores William Levy, Laura Londoño y Carmen Villalobos son los protagonistas de “Café con aroma de mujer”, una versión contemporánea que promete conquistar a los televidentes de principio a fin.

La serie televisiva narra la historia de Gaviota (Laura Londoño) y Sebastián (William Levy), quienes tendrán que superar la resistencia de la familia Vallejo, los amores del pasado y el obstáculo de pertenecer a mundos y clases sociales distintas.

Producida por RCN Televisión en colaboración con Telemundo, la nueva versión de “Café con aroma de mujer” es una adaptación fiel a la historia que fue creada por Fernando Gaitán, uno de los guionistas más importantes en la historia de la televisión de habla hispana.

Rencontrez les acteurs et les personnages du «Café con aroma de mujer» de Telemundo:

Laura Londoño est Seagull

Gaviota est une jeune cueilleuse de café qui vivra un amour inoubliable, mais son histoire ne sera pas parfaite, car elle devra subir des tests sévères pour réussir non seulement personnellement, mais aussi professionnellement.

William Levy comme Sebastián Vallejo

Sebastián est le principal héritier de la famille Vallejo. Le idiot posera les yeux sur Gaviota et sa douce voix, mais son amour sera testé à plusieurs reprises, et il aura une lutte constante entre ce que l’on attend de lui et ce que son cœur désire.

Carmen Villalobos comme Lucía Sanclemente

Lucía est la partenaire de Sebastián, qui rivalisera pour son amour avec Gaviota et fera tout ce qui est en son pouvoir pour maintenir leur relation amoureuse.

Diego Cadavid est Iván Vallejo

Diego est le frère de Sébastien et il n’aura pas toujours les meilleures intentions, en plus qu’il peut marcher dans de mauvais pas et que son attitude aura de graves répercussions sur la famille Vallejo.

Lincoln Palomeque comme Leonidas Salinas

Leonardo est un médecin qui remarquera également Gaviota, déchaînant la jalousie de Sebastian, car il entretient de très bonnes relations avec la jeune femme.

Luces Velásquez est Julia de Vallejo

Julia est la mère de Sebastián et l’une des principales personnes qui s’opposent à son histoire d’amour avec Gaviota, apportant tout son soutien à Lucía Sanclemente.

Mábel Moreno est Lucrecia Valencia

Lucrecia est l’épouse d’Iván, qui, avec son mari, a un plan secret pour séparer Sebastián de Gaviota et réussir à conserver l’héritage de Vallejo.