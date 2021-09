ELENCO – Malverde, Le Saint Patron : Rencontrez les acteurs

Telemundo Rencontrez les acteurs et personnages de “Malverde, El Santo Patron”.

« Malverde, El Santo Patrón » est le nouveau mélodrame de Telemundo, basé sur l’histoire inédite du bandit légendaire connu sous le nom de « Robin des Bois » mexicain.

Cette production met en vedette l’acteur et chanteur mexicain Pedro Fernández. Basée sur des faits réels, la série électrisante se concentre sur la vie de Jesus Malverde, devenu une figure légendaire, défenseur du peuple, des innocents et des dépossédés.

Rempli d’action et de romance, et accentué par les majestueux costumes du XIXe siècle, “Malverde, El Santo Patron” emmènera le public dans un voyage dans le temps en découvrant qui était l’homme derrière la légende et s’il était vraiment un saint ou bandit.

Rencontrez les acteurs de “Malverde, El Santo Patron” et leurs personnages

Pedro Fernández est Jesús Malverde

Jesús Juárez, est né à Sinaloa au Mexique. Il est connu sous le nom de « Malverde », le mal « vert », pour être un bandit avec une cause. Il a eu une enfance complexe, puisqu’il était orphelin dès son plus jeune âge et a grandi aux côtés de ses frères Yoremes sous l’influence des chamans de la communauté. Au fil des ans, Malverde partage avec les Aguilar qui sont comme sa famille, Nazario et Isabel, avec qui il vit amoureux. Cependant, Malverde est un bandit qui vit en conquérant diverses femmes, partout tout en luttant pour la justice dans sa ville en favorisant les plus nécessiteuses.

Sofia Castro dans le rôle de Lucrecia Luna

Lucrecia est une jeune femme de bon cœur et de bonne foi. Il est arrivé à Baca avec son frère Lisandro, sa seule famille, après la mort de ses parents. Contrairement à son frère, Lucrecia se sent mal à l’aise avec les conditions militaires du pays, compte tenu des violences subies par sa propre famille.

Mark Tacher dans le rôle de Vicente del Rio

Vicente est le fils d’un père mexicain et d’une mère américaine, il est ouvrier et elle est l’épouse de l’employeur. L’attirance entre les deux les a poussés à fuir pour construire une vie ensemble. Ses parents ont réussi à faire fortune en se consacrant à l’agriculture et en achetant des terres que Vicente, à l’âge adulte, a continué à gérer grâce aux contacts de sa mère aux États-Unis.

Quand il a rencontré Isabel Aguilar (Carolina Miranda), il est tombé amoureux et, finalement, ils se sont mariés. Cependant, Vicente était au courant de l’histoire entre Isabel et Malverde qui a causé beaucoup de tension entre le couple, mais les hommes ont toujours maintenu une relation distante. Malverde a juré qu’il ne s’interposerait jamais entre eux ou ne les volerait jamais, mais Vicente s’aventure dans le monde politique, devenant un ennemi de Malverde.

Luis Felipe Tovar est Herminio Quiñones

Herminio est d’origine espagnole et a décidé de migrer au Mexique, après avoir commis un crime en Europe. C’est un homme qui a beaucoup d’argent et qui a toujours été habitué à avoir du pouvoir, peu importe les dépenses ou les dépenses. Derrière son armure d’homme riche et de pouvoir, se cache le vrai Herminio, l’ennemi arrogant de Malverde.

Isabella Castillo est la Chine Navajas

La ‘China Navajas’ est la seule femme du groupe qui accompagne Malverde (Pedro Fernandez), son plus ardent défenseur et expert dans le domaine des couteaux. La China Navajas considère Malverde comme l’équivalent de Dieu, qui fait le bien en distribuant la justice en volant les riches pour nourrir les pauvres, un saint qui fait des miracles de ses propres mains grâce au savoir hérité des indiens yorèmes.

Avant de rencontrer Malverde, La China a été piégée, blessée et sur le point de mourir, mais Malverde l’a trouvée et a guéri ses blessures, puis l’a hébergée parmi les siens. Ainsi, finalement, China Navajas est devenu le bras droit de Malverde.

La Chine est noble, mais refuse de montrer sa faiblesse en tant que femme dans un monde d’hommes. Extrêmement intelligent et intuitif, rebelle et courageux.

Carolina Miranda est Isabel Aguilar

Isabel est une femme noble et intelligente, mais aussi intransigeante. C’est une femme souriante qui aime donner son avis et questionner. Dès son plus jeune âge, elle était très proche de Malverde car il est le meilleur ami de son frère et ils ont grandi ensemble. Isabel vit en conflit depuis qu’elle est mariée, mais elle a des sentiments mitigés envers Malverde.

Alejandro Nones est Nazario Aguilar

Il est le bras droit de Malverde (Pedro Fernández) et le frère aîné d’Isabel (Carolina Miranda). Nazario, est l’aîné des Aguilar et souffre de la maladie, l’hémophilie. Elle a une âme noble, sensible et intelligente et porte la croix de sa maladie avec dignité et patience. Elle entretient une relation plus qu’attachante avec Jesús Malverde, qui, avec ses plantes médicinales, assurera à Nazario une vie presque normale. Il est toujours prêt à donner sa vie pour Malverde et sa cause.