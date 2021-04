Elephant Esports Club accueille le retour de l’entraîneur RotK

Le populaire entraîneur Dota 2 revient sur les lieux après un répit de six mois.

Elephant Esports Club s’attendait à ce que Bai «rotK» Fan entraîne son équipe depuis octobre 2020, mais rotK a déclaré qu’il avait besoin de temps pour réfléchir.

Sa décision de faire une pause dans la compétition active découle de la controverse impliquant le partenariat Elephant-4AM et Vici Gaming.

Vici Gaming a initialement facturé que les frais de transfert pour Zhang « Eurus » Chengjun étaient un « fait connu » accusant l’investisseur Elephant d’avoir traîné les pieds sur le paiement. Elephant a ensuite été contraint d’effectuer le paiement d’environ 220 000 USD (1 500 000 Yuan) après que Vici Gaming ait refusé de laisser Eurus rivaliser avec le roster de la China Dota2 Pro Cup Season 2. Eurus a finalement rejoint l’équipe à la mi-novembre 2020.

Les difficultés financières rencontrées par le partenariat les ont empêchés d’accepter rotK pour coacher sa liste. Après avoir fondu en larmes sur un flux en direct, il a parlé de se sentir « épuisé » en disant que son ambition avait « été épuisée.

4h du matin de retour du partenariat

4AM a ensuite renoncé à son partenariat avec Elephant. Mais même avec Eurus jouant dans sa liste, Elephant n’a pas réussi à se qualifier pour le ONE Esports Singapore Major. Ils ont eu une course lamentable dans la saison 1 du DPC Chine 2021: Division supérieure.

La pause de rOtk s’est terminée le 31 mars lorsque Elephant a annoncé sur Weibo, la populaire plate-forme de médias sociaux chinoise, que rotK occuperait le poste d’entraîneur-chef de sa liste Dota 2. Avant sa mise à pied de six mois des compétitions, il était entraîneur de Vici Gaming depuis 2018. Il avait aidé Vici Gaming à remporter plusieurs tournois, dont le DreamLeague Saison 11, l’EPICENTER Major 2019 et le ONE Esports Dota 2 World Pro Invitational Singapore .

Il va maintenant aider Elephant à améliorer ses performances, à partir du 13 avril au lancement de la deuxième saison de DPC.

La liste de Elephant Dota 2 ressemble maintenant à;

Zhang « Eurus » Chengjun Lu « Somnus 丶 M » Yao Zhou « Yang » Haiyang Xu « fy » Linsen Ru « RedPanda » Zhihao Bai « rOtK » Fan (entraîneur-chef) Chen « Xz » Zezhi (entraîneur adjoint)