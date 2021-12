Elevation Dock 5 lance avec chargement USB-C, plus

Aujourd’hui, ElevationLab sort une version actualisée de l’un de ses accessoires de charge les plus populaires. Apportant l’USB-C et quelques autres raffinements à son Elevation Dock 5, le nouveau support de charge entre dans le même objectif de garder un iPhone droit sur le bureau ou la table de chevet avec un design réglable et une utilisation à une main.

ElevationLab lance le nouveau Elevation Dock 5

S’inspirant du modèle de la génération précédente que nous avons examiné, le nouveau Elevation Dock 5 arrive avec un design réglable conçu pour être le chargeur de bureau ou de table de chevet ultime. Il y a encore une grande partie de l’accent sur l’iPhone grâce à sa station d’accueil pour câble Lightning, ainsi qu’au facteur de forme unique de la dernière fois.

La construction principale est composée d’un silicone moulé qui exploite des boutons uniques en acier inoxydable usinés CNC et des inserts lestés pour soutenir votre iPhone. Ces boutons vous permettent de régler l’angle de votre smartphone, tout en lui permettant de fonctionner avec divers étuis. En bas, ElevationLab a utilisé son NanoPad pour s’assurer que tout reste en place lorsque vous retirez un iPhone du dock. Plus particulièrement, vous pourrez le faire d’une seule main, contrairement aux autres quais du marché.

Bien que peu de choses aient changé par rapport à l’itération précédente, il semble y avoir quelques ajustements pour signifier le nom actualisé. Le plus important de ces ajustements consiste à passer à l’USB-C, car le prédécesseur de l’Elevation Dock 5 contenait une connexion USB-A standard pour le branchement au mur. Puisque beaucoup de choses ont changé dans le monde de la recharge depuis 2017, ElevationLab opte pour une approche plus moderne pour ses dernières nouveautés, ce qui est toujours apprécié, notamment avec tous les chargeurs GaN devenus monnaie courante en 2021.

Les prix sont également actualisés cette fois-ci, et d’une manière que vous apprécierez certainement. Le nouveau Elevation Dock 5 entre au 39,95 $ niveau de prix, et il est maintenant disponible à l’achat directement sur le site ElevationLab. Le modèle précédent est entré avec une étiquette de prix de 60 $, à titre de comparaison.

Le point de vue de 9to5Toys :

Compte tenu de nos premières impressions assez solides de la dernière itération de la version, il est sûr de dire que l’Elevation Dock 5 sera encore un autre succès. Être rafraîchi pour profiter des vitesses de charge plus rapides rendues possibles par les adaptateurs muraux USB-C et autres sera sûrement un énorme attrait pour ceux qui souhaitent une mise à niveau élégante de leur bureau ou de leur table de chevet.

Abonnez-vous à la chaîne YouTube de 9to5Toys pour toutes les dernières vidéos, critiques et plus encore !