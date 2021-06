Eleven Madison Park lance son menu à base de plantes – WWD

Eleven Madison Park, dirigé par le chef Daniel Humm, rouvrira ses portes aux convives en salle le 10 juin. La date marque également le début d’une nouvelle orientation pour le restaurant trois étoiles Michelin, régalé comme l’un des meilleurs au monde. Le caviar, le foie gras, le canard glacé au miel de lavande ou toute autre forme de beurre ou de produits laitiers n’arriveront plus à table. Désormais, tous les plats servis dans le cadre du menu dégustation multiservices du restaurant seront à base de plantes.

« Au milieu de l’année dernière, lorsque nous avons commencé à imaginer à quoi ressemblerait l’EMP après la pandémie – lorsque nous avons recommencé à penser à la nourriture de manière créative – nous avons réalisé que non seulement le monde avait changé, mais que nous avions changé en tant que bien. Nous avons toujours fonctionné avec sensibilité à l’impact que nous avons sur notre environnement, mais il devenait de plus en plus clair que le système alimentaire actuel n’est tout simplement pas durable, à bien des égards », a écrit Humm dans une note révélant la décision début mai. « Nous sommes ravis de partager les incroyables possibilités de la cuisine à base de plantes tout en approfondissant notre lien avec nos maisons : à la fois notre ville et notre planète. »

Un aperçu des nouveaux plats du restaurant comprend des poivrons frits avec de la bette à carde, du concombre avec du melon et du daikon fumé, et un plat à base de myrtilles astucieusement plaqué.

« Nous sommes obsédés par la préparation des bouillons et des bouillons de légumes les plus savoureux. Nos journées se consomment en élaborant des laits, des beurres et des crèmes entièrement végétaux. Nous explorons la fermentation et comprenons que le temps est l’un des ingrédients les plus précieux », a ajouté Humm dans sa note publiée sur le site Web d’EMP.

Les réservations de billets pour le restaurant sont déjà très demandées et épuisées pour juin et juillet. Les réservations d’août s’ouvrent le 1er juillet à 9 h HNE et seront probablement difficiles à accrocher. Les réservations ont également un élément caritatif : chaque achat permettra à EMP de fournir cinq repas aux New-Yorkais en situation d’insécurité alimentaire en partenariat avec Rethink Food, dans la continuité des efforts du restaurant pendant la pandémie.

