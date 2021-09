Élevez le féminin contre le Real Betis Féminas

in

25/09/2021 à 11h12 CEST

Dimanche prochain à 11h00 se jouera le match de la troisième journée de la Primera Iberdrola, qui affrontera le j’ai soulevé et à Bétis dans le Champ Municipal El Terrer.

Les Femmes Levante affronte le troisième jour du tournoi en voulant vaincre sa position après avoir fait match nul contre lui Séville Femmes à son dernier match. Depuis le début de la saison, les locaux ont remporté l’un des deux matchs disputés à ce jour avec un chiffre de quatre buts pour et zéro contre.

Du côté des visiteurs, le Réel Bétis ne pouvait pas faire face à la Barcelone Femmes lors de leur dernier match (0-5), de sorte qu’une victoire contre le Femmes Levante cela l’aiderait à améliorer son palmarès dans le tournoi. Des deux matchs qu’il a disputés cette saison de la Primera Iberdrola, le Réel Bétis il n’en a remporté aucun et a concédé sept buts contre et marqué un en faveur.

En ce qui concerne les résultats en tant que local, le Femmes Levante il a su se défendre dans son stade lors de son unique match disputé à la Primera Iberdrola à domicile. À l’extérieur de la maison, le Réel Bétis il n’a pas réussi à l’emporter lors de sa seule visite à ce jour dans la compétition.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés dans le Champ Municipal El TerrerEn fait, les chiffres montrent deux victoires, une défaite et un nul en faveur de la Femmes Levante. À son tour, l’équipe locale connaît une séquence de deux matchs de suite sans perdre à domicile contre les Bétis. La dernière rencontre entre les j’ai soulevé et le Bétis Ce tournoi s’est joué en mars 2021 et s’est soldé par un match nul (1-1).

En analysant la situation de ces équipes dans le tableau de classement de la Primera Iberdrola, on constate que les locaux sont en tête avec un avantage de quatre points par rapport à la Femmes Levante. A ce moment, le Femmes Levante il a quatre points et est en cinquième position. De leur côté, les visiteurs ont zéro point et occupent la quatorzième position de la compétition.