Élevez votre style avec 50 $ de rabais sur le Garmin Lily pour le Black Friday

Certaines personnes ne craignent pas les designs unisexes lorsqu’elles achètent une montre connectée Android, mais d’autres peuvent vouloir quelque chose de plus féminin. Si c’est le type d’offre de montre connectée Android Black Friday que vous recherchez, nous avons la montre parfaite pour vous.

L’élégante Garmin Lily est en vente pour le Black Friday. Vous avez le choix entre deux modèles : Sport ou Classique. Quel que soit celui que vous choisissez, vous bénéficierez de 50 $ de réduction pour le Black Friday. Le modèle Sport est un peu moins cher, avec une lunette en aluminium et un bracelet en silicone. Si vous voulez faire preuve de fantaisie, le modèle Classic a une lunette en acier inoxydable et un bracelet en cuir.

Outre la conception physique, ces deux montres connectées pour femmes offrent le même ensemble de fonctionnalités. Vous aurez la surveillance de la fréquence cardiaque, le suivi de l’activité/du sommeil, Pulse Ox pour la surveillance de l’oxygène dans le sang et Body Battery. La montre offre également cinq jours d’autonomie, une résistance à l’eau de 5 ATM et des notifications pratiques sur smartphone.

Mettez-vous en forme avec ces offres de montres de fitness Withings

Garmin Lily (Sport)



Si vous prévoyez d’enregistrer plusieurs activités avec votre montre connectée, la Garmin Lily Sport est un excellent choix. Il est léger et confortable avec une lunette en aluminium et un bracelet en silicone. Vous obtenez un suivi de l’activité/du sommeil, une surveillance de la fréquence cardiaque, un suivi de l’oxygène dans le sang, etc.

Lys Garmin (Classique)



La seule différence entre les modèles Garmin Lily Classic et Sport est la conception physique. Vous bénéficiez toujours de toutes les excellentes fonctionnalités de suivi de la condition physique, mais le Garmin Lily Classic est un peu plus à la mode (et plus cher). Ces modèles sont livrés avec une lunette en acier inoxydable élégante et un bracelet en cuir.

Que vous choisissiez le Garmin Lily Sport ou Classic, vous aurez la combinaison parfaite de fonctionnalités de suivi de la mode et de la condition physique pour femmes. C’est certainement un changement par rapport aux montres connectées de fitness auxquelles la plupart des gens sont habitués, mais c’est peut-être exactement ce dont vous avez besoin. Vous n’avez pas à sacrifier la forme pour la fonction avec cette offre Black Friday !

