Élevez votre style d’automne avec les trouvailles de mode Amazon chic de Kyle Richards

Vous n’avez pas besoin d’un gros budget vestimentaire pour avoir du style. Il y a tellement de pièces qui peuvent rehausser votre garde-robe sans vous ruiner. Il suffit de demander kyle richard. Je sais ce que vous pensez : il n’y a aucun moyen que la star de The Real Housewives of Beverly Hills fasse du shopping avec un budget limité. Cependant, Kyle est un acheteur avide d’Amazon.

“Je mélange des choses chères avec des choses bon marché. Je pense que c’est un look plus cool de toute façon et l’avantage est que vous finissez par économiser de l’argent. J’aime vraiment cette ambiance”, a déclaré le RHOBH OG lors d’une récente session Amazon Live. La star de télé-réalité a déclaré: “Je vais parler de tout ce qui concerne la mode et la beauté pour l’automne, des tenues à mes produits de beauté préférés en passant par les accessoires, et plus encore.”

Kyle a fait remarquer: “Je suis ravi de parler de mes choses préférées.” Et vous devriez être excité aussi. Elle a partagé tant de choix tendance et à prix raisonnable, y compris des produits de beauté « miracle », des articles de base indispensables à la garde-robe, des lunettes de soleil après le travail du nez et même certains produits que ses co-stars de RHOBH utilisent.