Elf Beauty Sales Rockrocket – WWD

Elf Beauty a enregistré une forte augmentation de 50 % de ses ventes au cours du dernier trimestre, grâce à des hausses dans toutes les catégories, y compris le maquillage.

“Juin a été le premier mois où la catégorie maquillage était au-dessus des niveaux de 2019, nous assistons donc certainement à une résurgence du maquillage”, a déclaré Tarang Amin, PDG d’Elf. « Il s’agit de notre 10e trimestre consécutif de croissance des ventes nettes et de notre plus important trimestre de ventes nettes à ce jour. »

Pour les trois mois clos le 30 juin, les ventes d’Elf ont bondi de 50 % à 97 millions de dollars. Le bénéfice net était de 8,3 millions de dollars.

“Certes, l’exécution de notre stratégie continue de fonctionner, et a certainement également été aidée par l’argent de la relance, l’assouplissement des restrictions, la catégorie qui commence à revenir”, a déclaré Amin.

Les produits pour le visage et les yeux voient leurs ventes augmenter, tout comme les produits pour les lèvres, a déclaré Amin, notant qu’il existe une “demande refoulée” de maquillage. Il a déclaré que d’autres lancements dans la catégorie avaient contribué à attirer l’attention, notamment le mascara Sky High de Maybelline et la Fondation Infaillible de L’Oréal.

Elf a connu le succès en élargissant sa franchise Putty Primer pour inclure un produit de lutte contre l’acné, et vient de lancer Big Mood Mascara, qu’Amin a déclaré qu’il s’attend à être un succès.

“Je suis très optimiste sur la catégorie”, a déclaré Amin à propos du maquillage. “Vous allez avoir un certain niveau de volatilité en fonction des restrictions temporaires, mais dans l’ensemble, nous sommes sur la bonne trajectoire.”

Pour le lancement de Big Mood Mascara, Elf s’est associé au rappeur, chanteur et auteur-compositeur Tierra Whack pour une campagne qui se déroulera sous peu, a déclaré Amin.

En gros, El.f. prévoit d’augmenter ses dépenses de marketing entre 15 et 17 pour cent des ventes, a déclaré Amin, en fonction du succès qu’ils ont connu.

« Nous constatons un retour sur investissement vraiment solide dans tous les domaines », a-t-il déclaré. Elf s’est plongé plus rapidement dans de nouveaux territoires marketing que la plupart des marques, et a été en avance sur TikTok et Twitch. Amin a déclaré que 70% des consommateurs d’Elf jouent à des jeux vidéo et 65% regardent sur différentes plates-formes.

Récemment, la marque a organisé un Write-a-thon avec Wattpad, une plateforme de narration sociale. “Cela racontait des histoires sur des femmes de votre vie qui sont fortes, audacieuses et féroces”, a déclaré Amin. « Nous avons obtenu le niveau d’engagement le plus élevé qu’ils aient vu. »

Les ventes en ligne restent élevées, a déclaré Amin, mais les ventes chez les partenaires de vente au détail Ulta Beauty, Target et Walmart ont commencé à augmenter, a-t-il déclaré.

Les ventes ont également bien démarré pour Keys Soulcare d’Alicia Keys, a déclaré Amin, qui a récemment lancé des produits de soins corporels. “Nous avons plusieurs autres catégories que nous avons planifiées, plusieurs années de nouveaux lancements à venir”, a déclaré Amin. W3ll People, qu’Elf a acquis il y a quelques années, se porte également bien chez Target et a connu le succès avec ses formulations végétaliennes et sans cruauté. Et Elf prévoit que toute sa gamme sera “propre” dans un proche avenir, a ajouté Amin.

Pour en savoir plus sur WWD.com, consultez :