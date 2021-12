Elfin Kingdom obtient 5,25 millions de dollars dans un cycle de financement privé co-dirigé par Binance Labs et Alameda Research

Rio de Janeiro, Brésil, 23 décembre 2021, Chainwire

La croissance du marché GameFi au sein de l’écosystème crypto a connu une croissance considérable au cours de l’année écoulée et montre tous les signes d’une trajectoire ascendante dans un avenir proche. En tant que tel, Elfin Kingdom, l’un des projets les plus prometteurs de l’espace de jeu pour gagner, a annoncé la clôture réussie de son tour de vente privé et stratégique avec un financement de 5,25 millions de dollars.

Une cohorte d’investisseurs de haut calibre a participé à ce cycle de financement dirigé par Binance Labs, ainsi que des contributions stratégiques d’acteurs clés comme Alameda Research et des guildes notables comme Merit Circle, GGG et Bayz.

Elfin Kingdom est une plate-forme unique de jeu pour gagner qui fusionne de manière transparente les meilleures applications de DeFi (finance décentralisée) et GameFi en un seul métaverse de jeu.

Dans le royaume des elfes, les utilisateurs ont la possibilité de capturer des elfes lors de leurs magnifiques voyages. Il existe plusieurs types d’Elfins avec différents traits et compétences, et les joueurs peuvent les nourrir, les combattre et les exploiter pour changer leur forme et leurs capacités afin d’atteindre des niveaux plus élevés.

Apporter l’éducation financière au plus grand nombre

En mettant fortement l’accent sur les économies d’Amérique latine et d’Asie du Sud-Est, Elfin Kingdom vise à rendre l’éducation financière moins intimidante et plus facile à comprendre pour les masses grâce à son modèle de jeu amusant et interactif, tout en offrant aux utilisateurs la possibilité de compléter leurs revenus.

La plate-forme est actuellement construite sur le réseau Binance Smart Chain (BSC) et prévoit de s’intégrer à d’autres réseaux à haut débit et à faibles frais de transaction tels que Solana dans un avenir proche.

Selon Juan Ibagon, PDG d’Elfin Kingdom : « Nous sommes à une étape passionnante de la technologie blockchain où les jeux P2E offrent désormais une option de carrière viable à des millions d’utilisateurs à travers le monde. Notre équipe est convaincue que ce cycle d’investissement nous aidera à faire évoluer rapidement notre plateforme et à accélérer nos plans de mise sur le marché, tout en ayant un impact positif sur la vie des personnes dans les économies en développement.

Brad Lim, directeur des investissements de Binance Labs, a déclaré : « Elfin Kingdom est un projet GameFi avec un énorme potentiel. Elfin Kingdom introduit une nouvelle forme de GameFi, qui est combinée avec DeFi ; à terme, les joueurs peuvent miser des jetons de projet DeFi en partenariat dans les jeux pour des avantages supplémentaires. Nous pensons qu’Elfin Kingdom peut apporter un modèle « free to play » à cette industrie. »

Elfin Kingdom prévoit de sortir en ligne au premier trimestre de 2022.

À propos du royaume des elfes

Elfin Kingdom est un projet GameFi fusionnant une agriculture de rendement financier décentralisée et des jetons non fongibles avec des éléments gamifiés dans une plate-forme de jeu pour gagner qui permet aux utilisateurs de collecter, de combattre et de cultiver pour gagner plus avec leur crypto.

Dans Elfin Kingdom, les joueurs choisissent leurs propres rôles et décident comment profiter de toutes les opportunités offertes. Grâce à un système bancaire intégré, chaque rôle peut maximiser ses revenus avec une stratégie intelligente.

Site Web | Twitter | Télégramme | Discorde

Contacts

Responsable marketing