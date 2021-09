Eli Manning a fait un double majeur à la télévision et s’est immédiatement excusé

in

Les fans de sport de Philadelphie sont notoirement grossiers. Ils ont lancé des boules de neige sur le Père Noël, jeté du pop-corn sur Russell Westbrook, jeté des batteries sur JD Drew et hué Donovan McNabb lorsqu’il a été repêché. S’il y a une chose que les fans de sport de Philadelphie détestent vraiment, c’est une équipe adverse dans la NFC East. Le fandom de la NFL devient territorial comme ça.

Alors que les Eagles accueillaient les Cowboys de Dallas lors du Monday Night Football, l’un de leurs anciens rivaux de division a appelé le match sur ESPN2 avec son frère aîné. À ce stade, le ManningCast devient un incontournable, et la semaine 3 nous a fourni un autre moment mémorable où Eli Manning s’est un peu emporté en parlant de l’hostilité qu’il ressentait en jouant à Philadelphie pendant ses jours avec les Giants de New York.

“Vous allez à Philly, vous obtenez le double oiseau d’un enfant de 9 ans”, a déclaré Eli Manning lors de l’émission. Manning a ensuite montré à l’Américain à quoi ressemble le double oiseau en levant ses deux majeurs vers l’écran de télévision.

Manning a déclaré qu’il pensait qu’ESPN2 brouillerait son salut à un doigt, mais ils ne l’ont pas fait. Au lieu de cela, Eli Manning a essentiellement dit aux téléspectateurs de Monday Night Football de se faire foutre.

Manning s’est excusé quelques minutes plus tard. ESPN n’a probablement pas aimé que cela se produise.

Si rien d’autre, Eli retournant le double oiseau nous a donné une excellente capture d’écran à envoyer à tous les fans ennuyeux des New England Patriots dans nos vies. Eli a toujours émis des vibrations de grand fils adulte, et le fait qu’il soit suffisamment distrait pour faire basculer l’Amérique et penser que c’est totalement froid semble parfaitement approprié.

Le ManningCast devient régulièrement plus divertissant que le produit sur le terrain pour certains de ces matchs du lundi soir. Ce fut un autre concours non compétitif avec les Cowboys gagnant facilement, 41-21.

L’émission de cette semaine mettait en vedette LeBron James et Nick Saban avant qu’Eli ne retourne le double oiseau sur les écrans de télévision de tout le pays. S’il vous plaît, ne le punissez pas, ESPN. Le ManningCast doit continuer sans relâche.