Eli Manning parle de carrière, bague d’honneur des géants ⋆ 10z viral

Mighty 10. Eli Manning n’aime pas les projecteurs et toute l’attention sur lui. Mais dimanche au MetLife Stadium, il aura droit à tout. Le quart-arrière des Giants, double champion du Super Bowl et futur Hall of Famer, verra son numéro 10 retiré et sera intronisé dans le Giants Ring of Honor. Ce sera une journée spéciale à East Rutherford dans un endroit où il a élu domicile pendant 16 saisons.

Dans cette édition spéciale du podcast « Blue Rush » avec son ancien coéquipier Lawrence Tynes, le beatwriter Paul Schwartz et moi… nous sommes rejoints par Eli pour une interview sur sa carrière, les festivités de dimanche, son entrée dans le monde de la radiodiffusion et bien plus encore.

Balado Blue Rush avec Paul, Lawrence et Jake :

SALUT A ELI : Tynes parle du genre de coéquipier qu’était Eli et d’être dans le casier à côté du sien alors qu’il recevait toutes les questions des médias après les matchs. Tynes raconte l’histoire d’Eli étant un grand farceur et mettant de la vaseline partout sur son Range Rover pendant le camp d’entraînement. Eli a tout fait correctement en tant que quart-arrière en ce qui concerne la gestion des médias et la pression de NY.

APERÇU GÉANTS-FALCONS : Les Giants doivent gagner ce match dimanche. Les Falcons ont été terribles jusqu’à présent et les Giants ne peuvent pas commencer 0-3 et perdre ce match pour Eli dimanche. Moi, Tynes et Sarah choisissons tous les Giants et Paul a pris les Falcons.

INSCRIVEZ-VOUS SUR :

Entretien avec Eli Manning :

Double champion du Super Bowl des Giants QB (2004-2019), Giants Ring of Honor, futur Hall of Famer

CÉRÉMONIE DU DIMANCHE : Ne parlera pas plus d’une minute environ. Ce sera bien d’avoir un dernier envoi et de remercier les fans. Dernière passe probablement à David Tyree ou Mario Manningham ou Amani Toomer.

VIE À LA RETRAITE : Aimer regarder en tant que fan et aller aux matchs. Ne manquez pas de ne pas dormir après des pertes difficiles. Entraîneur d’enfants maintenant, j’aime élaborer des jeux défensifs au basket-ball.

DANIEL JONES : Jouer QB est important pour lui, écoute les entraîneurs et veut s’améliorer. Il réussit quand il court tôt, ralentit la course.

BOBBLE : J’ai le bobblehead qu’ils donnent dimanche. Son fils lui a cassé le bras en 45 secondes.

JOUER AVEC DES BLESSURES : A joué avec une épaule séparée en 2007 contre les Cowboys. Joué à travers la fasciite plantaire en 2010.

SE FAIRE RECONNAÎTRE : Pourrait porter un masque pour les 10 prochaines années. Passe facilement à l’aéroport et n’est pas reconnu. Les téléphones avec appareil photo étaient la pire des inventions. Tynes raconte une belle histoire d’eux chez Wendy à 1 200 miles de là et quelqu’un dit que cela ressemble à Eli Manning.

