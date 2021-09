Eli Manning recrée le moment du Super Bowl de David Tyree lors de la cérémonie des Giants

in

Eli Manning a été honoré par les Giants de New York dimanche après-midi.

Manning, qui a remporté deux titres du Super Bowl avec l’organisation avant de prendre sa retraite après la saison 2019, a vu son maillot n ° 10 retiré et son nom ajouté à l’anneau d’honneur de l’équipe au MetLife Stadium.

Au cours de la cérémonie, Manning et l’ancien joueur des Giants David Tyree ont reconstitué leur célèbre connexion du Super Bowl 2008, lorsque le quart-arrière a échappé au sac de trois défenseurs des New England Patriots et a lancé une passe à Tyree, qui a attrapé le ballon contre son casque.

Le jeu de 32 verges a mis en place un touché gagnant pour les Giants dans une victoire surprise de 17-14 contre la Nouvelle-Angleterre.

Manning est monté sur scène à la mi-temps du match de New York contre les Falcons d’Atlanta accompagné de quelques membres de sa ligne offensive. Manning a prononcé un discours et a cité le regretté propriétaire des Giants, Wellington Mara, qui a notoirement déclaré: “Une fois un géant, toujours un géant.”

Les Giants sont tombés face aux Falcons, 17-14, abaissant leur record à 0-3 cette saison.