Eli Manning révèle pourquoi il ne voulait pas être repêché par les Chargers

Eli Manning était le joueur n ° 1 du repêchage de la NFL en 2004 et il semblait qu’il allait avoir une brillante carrière avec les Chargers de San Diego (maintenant Los Angeles). Cependant, après que Manning ait été sélectionné par les Chargers, il a été rapidement échangé aux Giants de New York en échange de Philip Rivers. Mais pourquoi Manning voulait-il quitter San Diego avant d’y atterrir ? Il a expliqué sa raison lors de la première de la saison 3 du podcast 10 Questions avec Kyle Brandt.

« C’était ma décision après avoir parlé avec mon agent, mes entraîneurs, mes directeurs généraux et mes propriétaires. Pendant le processus de repêchage, j’étais juste inquiet pour l’organisation des Chargers à l’époque », a déclaré Manning. « J’ai senti que c’était la bonne décision et j’ai eu un petit coup de pouce. J’ai doucement essayé de dire » hé, s’il vous plaît, ne me repêchez pas, ça peut être notre secret « , et ils n’ont pas très bien gardé la partie secrète.

« Ce n’était pas mon père. Il essayait de me calmer, il savait que j’allais être critiqué. Après cela, les Chargers ont inversé la tendance, ils ont eu Shawne Merriman, puis Drew Bress a commencé à bien jouer, puis Philip (Rivers) a commencé à bien jouer, ils sont allés aux AFC Championship Games, ils font des playoffs et ont changé les choses. » Manning a pris une certaine chaleur pour la décision, mais le mouvement a fonctionné pour les deux parties. Manning a remporté deux Super Bowls avec les Giants et l’a fait en battant Tom Brady dans les deux matchs. À cause de cela et en remportant le prix MVP du Super Bowl à deux reprises, Manning sera probablement intronisé au Temple de la renommée du football professionnel.

Les Chargers n’ont pas remporté de Super Bowl avec Rivers mais ont eu leur part de saisons réussies. Rivers a terminé sa carrière avec 63,440 verges et 421 touchés avec une note de passeur de 95,2. Il a atteint le Pro Bowl neuf fois et a été nommé dans l’équipe du 50e anniversaire des Chargers.

Manning a également parlé de la pression d’être le frère cadet de Peyton Manning. « Quand j’étais au lycée et que je commençais à recruter, j’étais probablement un peu nerveux à l’idée d’essayer de répondre aux attentes », a-t-il déclaré. « Il n’y a que cinq ans de différence (entre lui et Peyton), il venait donc d’obtenir son diplôme du Tennessee et il est le choix n ° 1 du repêchage (NFL) et il est prêt pour le Heisman alors que je termine mes études secondaires et que les gens disent « Eh bien, voici le frère de Peyton, il ira peut-être mieux ! » J’ai un peu lutté avec ça au début. »