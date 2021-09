Eli Manning se fait faire une blague par des enfants

Le double champion du Super Bowl et MVP Eli Manning a rejoint Art Stapleton de northjersey.com cette semaine dans le dernier épisode du podcast « All In », discutant de tout, du football à la farce de ses enfants (et se faire faire une farce en retour).

« Vous apprenez en quelque sorte lesquels peuvent le prendre, lesquels peuvent le gérer. Vous savez, le … enfant de six ans ne prend pas très bien une farce – c’est choquant », a déclaré Manning en riant. Le revirement était fair-play, cependant, car la fille de 10 ans de Manning, Ava Frances, a obtenu papa avec le vieux truc du «siège d’auto chauffant en été» lors d’un récent trajet en voiture.

« Elle l’a tenu. Elle n’a pas rompu et n’a pas abandonné et s’est mise à rire ou à dire : ‘Hé, as-tu chaud au dos en ce moment ?’ », a déclaré Manning. “Elle est restée assez impassible tout le temps.”

Manning a discuté de la vie après la retraite, y compris de sa nouvelle (et très populaire) émission Monday Night Football avec son frère Peyton, mais a également pris le temps de réfléchir à sa carrière et à la publicité emblématique de SportsCenter dans laquelle il a joué avec toute la famille Manning.

Les Giants retirent le maillot n ° 10 de Manning à la mi-temps lors du match de dimanche contre les Falcons d’Atlanta. Il sera également ajouté à l’anneau d’honneur des géants.

Les Giants ont eu du mal jusqu’à présent cette saison, prenant un départ de 0-2 avec des défaites contre les Broncos de Denver et l’équipe de football de Washington. Dimanche offre à New York l’occasion de se hisser dans la colonne des victoires alors que les Falcons d’Atlanta 0-2 arrivent aux Meadowlands. Vendredi matin, les Giants sont favorisés par une mince marge de 2,5 points, par Tipico.

