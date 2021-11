Elian, Valenzuela, Ramirez et Los Mochis au centre de l’actualité

Alors que la Ligue mexicaine Arco del Pacífico entame son deuxième tour, les choses se corsent pour les éliminatoires. Voici quelques-uns des moments et/ou protagonistes de la semaine.

Elián Leyva est-il de cette planète ?

Le lanceur de la semaine était le plus proche d’Aguilas de Mexicali Jake Sanchez (15 SV). Ses quatre arrêts à chance égale lui donnent le crédit. Mais, et il y a toujours un mais, qu’en est-il d’Elián Leyva ?

Je peux poser une question???? Elian Leyva… .est de cette planète ? hier soir contre les Yaquis… 6,0 manches et seulement 4 coups sûrs avec 2 BB! 5-1, 1,13 ERA et 0,937 Whip !!! Définition de la notion de dominante !!! #LomejordelasemanaLMP – Jesus Fernandez 🇨🇺⚾️ (@ jesusLCA2017) 17 novembre 2021

La loi cubaine a fait deux apparitions dans la semaine. D’abord contre les Yaquis de Ciudad Obregon (6 EL avec seulement quatre coups sûrs et deux buts sur balles) sans accorder de touchdown. 20 hommes se sont rendus dans la surface du frappeur et seulement quatre ont été indemnes en tant qu’homme qui mène toute la Ligue en MPM avec 1,17, Whip avec 0,93. et gagne avec cinq à égalité avec deux autres lanceurs.

Le second, lors du match de dimanche contre Tomateros de Culiacán, était presque une copie conforme, à l’exception d’accorder un score aux rivaux. Six manches avec quatre coups sûrs autorisés et six chocolats répartis entre le lot de tomates. 22 hommes ont défilé devant leurs cargaisons et un seul a d’abord pris un passeport gratuit. Vous devez frapper Elián ou mourir en essayant.

En bref, 12 manches lancées, huit coups sûrs et trois buts sur balles alors qu’un seul coureur a franchi le marbre. Ma question alors, que devez-vous faire d’autre pour gagner le prix hebdomadaire ?

Mon chien a attrapé une mouche. Mochis en remporte deux de suite pour la première fois de la saison 2021/2022

Les Cañeros de los Mochis n’ont que 12 victoires et 29 défaites dans la campagne, mais ils ont récemment réalisé un exploit sans précédent. Pour la première fois de la saison, ils ont ajouté deux nuits avec des victoires consécutives. Et il y avait du sang des Caraïbes dans le processus.

Le samedi 20, ils sont revenus d’un match qui semblait défini. Ils tiraient de l’arrière 4-1 en neuvième et ont marqué quatre fois pour la victoire. Alejo López, Josuan Hernández et Juan Camacho ont été les pilotes de la neuvième manche qui a complètement renversé la situation.

GRAND SLAM 🔥! #LaMPXSKY Eddy Martínez est allé dans la rue avec un full des Cañeros et ils ont considérablement augmenté leur avantage 🤯 #SKYSportsMX Ils veulent la série 👊 ! #LigaARCO ⚾️ pic.twitter.com/RNITYfj9ps – Ligue ARCO du Pacifique mexicain (@Liga_Arco) 22 novembre 2021

Le dimanche a été un travail d’inspiration. Les Cañeros ont marqué 13 fois, ce qui est également un record pour la saison pas si jeune. La force verte n’a pas baissé les bras et s’est accompagnée du meilleur départ de Carlos Juan Viera (sept manches impeccables) durant la saison qui s’est illustré en menant un coulis à plusieurs mains sur les Venados de Mazatlan.

Le rôle principal du côté offensif est revenu à Isaac Rodríguez (4 coups sûrs) et Josuan Hernández (3 coups sûrs), Eddy Martínez et Juan Camacho avec des circuits et quatre points produits chacun.

Le résultat de mardi reste à voir avec l’espoir dans la force verte que la voie a été trouvée.

Deux circuits dans le même tour pour Ricardo Valenzuela

Le fait en question a été peu vu dans le baseball. Dans la série nationale cubaine, il est lié au cogneur industriel Agustín Marquetti. Et juste Ricardo Valenzuela, le receveur des Venados de Mazatlan a relancé l’histoire.

Vous vous souvenez du coup de circuit de Marquetti… d’abord faute puis à l’intérieur de la zone valide ? Ricardo Valenzuela des Venados de Mazatlan vient de faire une similitude. Faute laaarguísimo qui est tombée à l’extérieur. Un lancement plus tard … ligne qui n’a pas atterri. # LomejordelasemanaLMP – Jesus Fernandez 🇨🇺⚾️ (@ jesusLCA2017) 18 novembre 2021

La perte de la cinquième manche du duel de son équipe contre les Charros de Jalisco avait lieu. Dans deux balles sans frappe, le tangage vient au caoutchouc et avec un swing au milieu une tige sort à travers la ligne de chaux du champ gauche jusqu’à ce qu’elle tombe très profondément mais dans une zone illégale.

Le lancer suivant, ni court ni paresseux, est sorti du bâton avec une plus grande vitesse et une bien meilleure précision. Valenzuela a accompli quelque chose de très rare au baseball. Frappez un « home run » déloyal et le lancer suivant met le ballon dans les tribunes mais tourne le chrono en faveur de votre équipe.

Le 121 de Manny Rodríguez est arrivé

Manny Rodríguez est le deuxième joueur actif avec le plus de circuits connectés dans la Ligue mexicaine Arco del Pacífico. Deuxièmement si l’on considère toujours le producteur de canne à sucre Saul Soto (152) actif.

IL Y A MANNY RODRÍGUEZ HR #121 DANS LE LMP ! 👨🏻‍✈️🤠🚀 # LAMPxSKY #SKYSportsMX pic.twitter.com/aN5QVwMXfl – Charros de Jalisco (@charrosbeisbol) 18 novembre 2021

Le 17 novembre, le joueur de Charros a frappé son 121e home run dans la course, ce qui le place à seulement trois de la position 10 (Ramón Orantes) et 10 de la position huit (Nelson Barreras) sur la liste des historiques du département de la Ligue.

Manny se classe également parmi les dix meilleurs pour les points produits, les points marqués, les coups sûrs et le deuxième en moyenne offensive avec .299 avant de commencer ce qui est maintenant sa 17e saison.

Au deuxième tour, les Naranjeros ont pris la tête et les Charros, troisièmes du premier tour, sont étonnamment tombés à la dernière position du tournoi.

Mais il y a encore du tissu à couper et le système de tri garde le dernier mot pour la fin.