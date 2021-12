Elías Carrera, le chauffeur de taxi d’Ourense disparu dans une gare

09/12/2021 à 07:09 CET

– « Qu’est-ce qui ne va pas ? Papa, tu as quelque chose & mldr; que tu es comme ça, très bas, très décalé, et ce n’est pas normal pour toi. »

– « Je n’ai rien de mal, Sandriña, je n’ai rien de mal. Qu’est-ce qui va m’arriver ? »

C’était le dernier câlin qu’ils avaient. La dernière conversation. Ce même après-midi Il a disparu. À partir de Au petit matin du 18 juillet 2013, Elías Carrera est recherché, le chauffeur de taxi de 61 ans ; le père, le mari et l’ami que tout le monde aime, que tout le monde espère, que personne ne trouve. Incertitude, incrédulité et douleur. Huit ans ont passé. L’alerte est toujours active. Elias n’est pas encore là.

« Repose Sandra, monte te reposer »

Mercredi 17 juillet. Elías et ses filles, Sandra et Tamara, mangent à la maison. Mercedes, sa femme, s’est rendue à La Corogne. « En dix jours, nous avons eu un événement familial », se souvient Sandra, la fille aînée. « Notre cousin se mariait. Mes parents sont ses parrains et marraines et ce sont des cousins ​​très spéciaux, comme des frères et sœurs. Nous étions tous très excités« Comme le couple vivait à l’étranger, ils ont dû se précipiter les derniers jours pour aider le couple : » préparer la maison, la fête & mldr; Alors ma mère est partie avec eux quatre jours avant et nous arrivions le week-end. Nous serions là ensemble une semaine avant la célébration pour profiter et célébrer. »

Mercedes est partie mardi, se souvient Sandra, « ce mercredi était une journée normale ». Après le déjeuner, « ma sœur est montée dans sa chambre et j’ai commencé à nettoyer. Je me souviens que mon père m’a dit : « mais Sandra, pose ça. Montez vous reposer ‘. Avant de monter à l’étage, il lui a demandé si elle allait bien. Il a noté « très bas » son père. « Je n’ai rien de mal, Sandriña, qu’est-ce qui va m’arriver ? » Quand ses filles faisaient la sieste, Elie a quitté la maison. Il n’est pas revenu. « C’est quand il a trouvé l’opportunité de marcher. »

Extrêmement familier

Fier a avoué d’eux, des femmes de sa vie : sa femme, Mercedes, et ses deux filles. Elie a vécu pour eux. Votre soutien constant, votre entreprise, a joué dans leur vie. « Un père exemplaire », définit Sandra. Il dépassait l’échelle, où qu’il soit. Adoptant tous les rôles qui étaient nécessaires pour accompagner les femmes de sa maison.

Il est devenu consultant en mode, « il m’a aidé à choisir des vêtements, tous, il a toujours voulu que nous soyons tous les trois élégants, jolis ». Il a également joué le rôle de chauffeur improvisé : « une nuit, il a emmené ma sœur d’Ourense à Saragosse alors qu’elle avait fini de travailler juste pour qu’elle puisse faire une substitution qui venait de sortir. Il conseillait, guidait, prenait soin… Conseils, longues conversations, Elías était toujours là. Aujourd’hui, ce n’est pas le cas.

Il y a six mois, ça a changé

Son énergie a viré il y a des mois. L’union familiale était toujours intacte, mais « nous avons remarqué un changement au cours des 6 derniers mois, c’était éteint, comme triste« , se souvient sa fille. Ils ont essayé de l’aider, demandez-lui. » Rien ne va pas avec moi, je ne suis pas mal. » Les trois femmes sont d’accord : « Il avait 60 ans et quelque chose a changé« .

Pendant le déjeuner ce jour-là, il était « nerveux », se souvient sa fille, qui a vécu son pire moment au dîner. « Il n’est pas venu… il n’a pas décroché. Je suis descendu au garage et j’ai vu que sa voiture était là. Je n’ai déjà rien compris. J’ai imaginé le pire. »

Documentation dans la voiture et mobile dans un tiroir

Maison et travail. Travail et maison. Elías « a mené une vie tranquille. Qu’il était parti et que la voiture n’était pas normale. » Sandra se souvient qu’ils ont fouillé toute la maison. « Je cherchais quelque chose, je ne sais pas. » Pendant ce temps, ils ont appelé et appelé. Elías ne décrochait pas. « On a trouvé son portable, il était dans un tiroir d’une armoire à l’entrée, il ne l’y a jamais gardé« Sandra se souvient. L’alarme s’est déclenchée pour ne plus jamais sonner.

« Nous sommes allés au garage et, dans la voiture, sur le siège passager, nous avons vu de la documentation. » Elías a laissé plusieurs papiers, « documents officiels, votre pièce d’identité, même l’acte de propriété« . Sans portable, sans papiers, avec « un peu d’argent, pas grand chose, la collecte du matin l’avait également laissée. « La seule chose qu’ils n’ont pas trouvée, c’est la carte sanitaire », qui à ce jour n’apparaît toujours pas. « Sandra et Tamara avait été clair : « Tu dois appeler maman. »

» Tournez-vous et brillez vers le puits «

Mercedes défit ses pas et retourna dans la maison familiale. Avant son arrivée, sa fille Sandra elle a appelé le garçon avec qui elle sortait – Aujourd’hui, c’est son mari.

« Nous avons une ferme tout près de chez nous et je me suis dit : avant que ma mère n’arrive, il faut aller voir la ferme, quelle qu’elle soit », dit-il. « Il faisait nuit, vous ne pouviez rien voir. Je me souviens avoir dit ‘faire demi-tour et allumer les projecteurs face à la ferme, le puits‘ », décrit-il. » Nous avons vu que le puits était encore fermé, qu’il n’y avait rien d’étrange, et nous sommes revenus recevoir ma mère ».

Ils ont fait le tour d’Ourense, passé au peigne fin chaque recoin. A cinq heures du matin, impuissants, ils déposèrent la plainte officielle : Elías Carrera Colmenero, 61 ans, a disparu. « La police nationale a prévenu automatiquement la police locale, la protection civile, les chauffeurs de taxi, et l’alerte de mon père a commencé. » Dans l’esprit de tout le monde, la peur, la terreur, Elie n’allait pas bien.

Une voiture de location, une gare

La première les enquêtes ont attiré quelque chose que personne ne s’attendait. L’enquête a montré que le chauffeur de taxi, après avoir mangé, avait loué une voiture à la gare d’Ourense-Empalme. Avec ça, est allé à Vigo et a rendu le véhicule dans le Gare de Renfe. Il était 19 heures. C’est le moment où a été vu pour la dernière fois.

Selon des sources policières, Elijah n’a pris aucun train. « Les enregistrements de la station ont été demandés et on voit qu’il entre dans la cabine pour prendre la caution, qui a été 200 euros, et il s’en va. « Ils n’ont aucun doute. » Il était seul, sans colis, avec un sac à la main. « Les routes aériennes et maritimes ont été vérifiées : Elías n’a pas pris de bateau ni d’avion non plus.

Pistes en Galice et au Portugal

L’enquête policière n’a pas avancé. Deux chemins, deux hypothèses : disparition volontaire et/ou tragique définitive. Aucun ne correspond au profil d’Elie. A la douleur de l’absence s’ajoutait la douleur de l’incrédulité.

Ils ont visité Vigo, le dernier endroit où il est connu, « montrant des photos, donnant des affiches aux gens, aux magasins, à la police elle-même ». Un indice a localisé quelqu’un qui ressemblait au chauffeur de taxi dans un supermarché au Portugal. Ils sont allés au pays portugais, « Je me suis impliqué avec la police dans la salle des caméras. La gendarmerie s’est retournée contre nous, s’est impliquée, mais nous n’avons rien trouvé. » Les médias portugais ont également diffusé sa photo.

« A chaque appel, nous apparaissaient sur le site : La Corogne, Santiago, Vigo & mldr; »

Sandra, Tamara et Mercedes ont tout fait et même plus. Ils se sont entretenus avec des détectives, « nous avons enquêté pour savoir si des comptes bancaires avaient été créés », se souvient-il, « nous avons regardé si sa pension avait été demandée à l’étranger ». A chaque observation – qui étaient plusieurs – ils se déplaçaient. « Nous regardons toute la zone du centre au nord du Portugal. » Ils ont également appelé, le localisant dans différentes parties de la Galice, « nous nous présenterions automatiquement sur le site, à l’extérieur de La Corogne, Santiago, Vigo & mldr; ». Aucun n’a pu être confirmé.

« On a vraiment besoin de toi, on a besoin de toi. Si tu nous lis, on t’attendra papa »

Huit ans ont passé. Personne ne sait ce qui a pu arriver. « Les experts nous disent que si vous voulez « vous éloigner », vous le faites, mais tellement de travail, de location de voiture… On ne comprend pas non plus que lui, qui a toujours été si conscient de nous, se désolidarise comme ça. Peut-être qu’il sait que nous allons bien … quelqu’un vous informe, on ne sait plus quoi penser« .

Ils le recherchent en bonne santé. Ils s’y accrochent. Elías, le chauffeur de taxi d’Ourense « prudent, affectueux, baiser » n’est pas. L' »homme sympathique, au teint foncé, à la moustache -peut-être pas maintenant-, petit, toujours soigné » n’est pas encore revenu. Ses collègues se souviennent de lui. Ses filles, sa femme, pensent à lui sans relâche. « J’aimerais que tu sois là, nous ne voulons rien d’autre. » Il n’y a pas de ressentiment ni de questions : « Nous avons vraiment besoin de toi. Si tu nous lis, nous t’attendrons papa. »