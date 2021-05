Elias Soriano de Nonpoint espère que David Ellefson “ se voit sortir ” du scandale des vidéos sexuelles: “ Il est l’un des mecs les plus gentils ”

Dans une nouvelle interview avec Rocking With Jam Man, NONPOINT chanteur Elias Soriano a été invité à donner son avis sur la soi-disant culture d’annulation – où des personnalités publiques sont démolies après avoir été jugées publiquement pour des transgressions, perçues ou réelles. Il a répondu (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Internet utilise son pouvoir, et la façon dont il choisit de le faire est aléatoire. Il suffit d’un commentaire de quelqu’un qui passe une mauvaise journée pour que quelqu’un soit annulé ou qu’une entreprise soit fermée ou que des gens soient appelés. C’est quelque chose dont vous devez être conscient quand il s’agit d’être dans la stratosphère d’Internet. C’est un endroit très instable, très impitoyable. Et les gens doivent marcher à la légère. “

Soriano a ensuite été invité à commenter spécifiquement la controverse entourant MEGADETH bassiste David Ellefsonl’implication intime de la communication avec une femme autre que son épouse. Au cours du week-end, des messages sexuellement teintés et des séquences vidéo explicites impliquant l’homme de 56 ans Ellefson ont été divulgués Twitter. La longue MEGADETH Le membre a par la suite publié une déclaration sur Instagram niant tout bavardage sur les réseaux sociaux selon lequel il avait «préparé» un fan mineur.

Elias a dit: “Les gens vont publier des trucs sur Internet, et les gens vont le juger. Vous ne pouvez pas vous attendre à aucune réaction. Donc, quand quelque chose comme ça se produit, vous devez vous attendre à une réaction. Alors quand cela se produira … Internet est un endroit vraiment impitoyable. J’ai été jeté au milieu de celui-ci – en plein milieu de la pandémie, nous faisions tous les gros titres – donc je n’envie pas Dave du tout. C’est l’un des gars les plus gentils du monde. j’ai fait la connaissance Dave un million de fois. J’ai fait des interviews avec lui. C’est une bonne personne. J’espère donc qu’il s’en sortira. “

Merriam Webster définit largement «annuler la culture» comme «retirer son soutien à (quelqu’un, comme une célébrité, ou quelque chose, comme une entreprise) publiquement et en particulier sur les médias sociaux», en particulier après avoir affiché des opinions ou des actions répréhensibles.

Dans sa déclaration de lundi, Ellefson a écrit: “Comme vous le savez peut-être ou non, certaines conversations et interactions privées et personnelles ont fait surface en ligne, diffusées à mauvais escient par un tiers qui n’était pas autorisé à les avoir ou à les partager. Bien que certainement embarrassant, je tiens à aborder la question comme ouvertement et honnêtement que possible.

«Bien que ce ne soit pas quelque chose dont je suis fier, ce sont des interactions privées entre adultes qui ont été sorties de leur contexte et manipulées pour infliger le maximum de dommages à ma réputation, ma carrière et ma famille», a-t-il poursuivi. “L’autre partie impliquée a fait une déclaration que vous pouvez voir ci-dessous. Je la remercie de l’avoir fait et j’espère que cela clarifiera que la situation n’était pas du tout telle que présentée.”

EllefsonLa déclaration de la femme était accompagnée d’une capture d’écran d’une publication sur les réseaux sociaux de la femme impliquée, qui a nié toute suggestion selon laquelle elle était mineure à l’époque. La femme a également révélé qu’elle avait enregistré les moments intimes et les avait partagés avec un ami sans Ellefsonla permission de lui, se qualifiant de «naïve» de le faire et affirmant que le contact entre elle et le musicien était «entièrement consensuel et en ligne». Elle a également appelé les hypothèses selon lesquelles elle était «préparée» par Ellefson “désinformation”.

“Oui, ces appels vidéo ont bien eu lieu, mais c’est moi qui les a lancés et je n’ai jamais été mineur, j’ai toujours été un adulte consentant. Rien d’inapproprié ne s’est jamais produit auparavant. Tout était consensuel, je ne suis pas une victime et je n’ont pas été le moins du monde soignées car c’est moi qui l’ai initiée », a déclaré la femme.

David, devenu pasteur luthérien il y a près de dix ans, et sa femme Julie Ellefson sont mariés depuis 27 ans. Ils seraient sortis ensemble pendant six ans après s’être réunis en 1988. Après deux jours de fiançailles, ils se sont mariés le 2 avril 1994. Ils ont deux enfants, Alexandre romain (25) et Athéna Grace (22).

Ellefson, qui vit à Scottsdale, en Arizona depuis 1994, est également auteur et entrepreneur, tenant les rênes de Groupe d’étiquettes EMP, Dossiers de combat, Ellefson Coffee Co., et plus, en plus d’un portefeuille diversifié de marques et de produits signatures. Ellefson a également été intronisé dans la classe 2018 de la Temple de la renommée du rock’n’roll de l’Iowa, juste de l’autre côté de la frontière de Jackson à Spirit Lake, Iowa.