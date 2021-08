Elias Soriano de Nonpoint est «nerveux» d’être «aussi proche et personnel» avec les fans alors que la pandémie fait toujours rage

NON-POINT leader Elias Soriano a parlé à Bernard Cana de La fosse photo sur les plans de son groupe pour offrir des “expériences VIP” à ses fans lors de sa prochaine tournée. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): “Je suis nerveux à cause de ce qui se passe avec COVID, de pouvoir être aussi proche et personnel lors de cette prochaine course. Nous vivons une expérience VIP où nous essayons de leur donner une sorte d’expérience où ils peuvent nous voir de près, poser des questions et prendre des photos avec nous sans possiblement l’attraper de l’un de nous, Dieu nous en préserve – si nous l’attrapons. Alors, ce que nous essayons de faire et ce que nous avons fait et décidé dans notre camp… Nous sommes tous vaccinés. Nous allons rester à l’intérieur de la bulle. Nous allons nous assurer que les coulisses sont à peu près situées et bien entretenues, gardez notre équipage – en particulier notre responsable de tournée et notre responsable commercial , qui va vraiment beaucoup entrer et sortir de la foule, essayez de les garder en sécurité et de garder les gens autour d’eux masqués, espérons-le, s’il y a cette possibilité de le faire.

“Nos fans sont très compréhensifs, ils l’ont toujours été depuis des années”, a-t-il poursuivi. “Je pense donc qu’ils comprendront à quoi nous devons faire face. J’espère à Dieu que [the pandemic situation] commence à se retourner très, très vite, mais si ce n’est pas le cas, nous avons déjà un plan B très, très solide qui va garder nos fans très excités et heureux et qui ne leur coûtera pas un bras et une jambe.”

NON-POINT jouera plusieurs spectacles avec ATREYU début du mois prochain avant de lancer le “Je suis sur le point d’exploser la tournée Pt. 1” avec des invités spéciaux SAULL, ROIS DE DÉCROCHAGE et TOUT PÉCHÉ DONNÉ le 11 septembre à Easton, Pennsylvanie.

NON-POINT a tourné avec des artistes majeurs comme PERTURBÉ, PAPA GARDON, MUDVAYNE et SEVENDUST, pour n’en citer que quelques-uns. Ils ont également été présentés sur les principales scènes et sur les scènes de festivals emblématiques comme Onde sonore, Parc Rock Am, Bague Rock Am, Ozzfest, Rock sur la plage, Bienvenue à Rockville et beaucoup plus.

En juin, NON-POINT a sorti le clip de “Impitoyable”, la chanson titre du prochain EP du groupe. Le single a été rendu disponible via le propre label du groupe 361 Degrés Records LLC et était le morceau vedette de cette année sur AEW‘s “Du sang et des tripes” sur TNT.

NON-POINT a lancé son label indépendant 361 Degrés Records LLC en janvier de cette année. Ils ont filmé le processus de création du label et de création de nouvelles musiques dans une série documentaire intitulée “Un chemin vers l’indépendance” que l’on peut voir sur le groupe Youtube et site officiel.



Venez nous voir sur notre SEUL TOUR DE 2021 ! Je suis sur le point d’exploser la tournée Pt. 1 avec des invités spéciaux : SAUL , Dropout Kings , Any… Publié par Nonpoint le samedi 14 août 2021

Pour commenter une histoire ou une critique de BLABBERMOUTH.NET, vous devez être connecté à un compte personnel actif sur Facebook. Une fois connecté, vous pourrez commenter. Les commentaires ou les publications des utilisateurs ne reflètent pas le point de vue de BLABBERMOUTH.NET et BLABBERMOUTH.NET n’approuve ni ne garantit l’exactitude des commentaires des utilisateurs. Pour signaler du spam ou tout commentaire abusif, obscène, diffamatoire, raciste, homophobe ou menaçant, ou tout ce qui pourrait enfreindre les lois applicables, utilisez les liens « Signaler à Facebook » et « Marquer comme spam » qui apparaissent à côté des commentaires eux-mêmes. Pour ce faire, cliquez sur la flèche vers le bas dans le coin supérieur droit du commentaire Facebook (la flèche est invisible jusqu’à ce que vous la survoliez) et sélectionnez l’action appropriée. Vous pouvez également envoyer un e-mail à blabbermouthinbox(@)gmail.com avec les détails pertinents. BLABBERMOUTH.NET se réserve le droit de « masquer » les commentaires pouvant être considérés comme offensants, illégaux ou inappropriés et de « bannir » les utilisateurs qui violent les conditions d’utilisation du site. Les commentaires cachés apparaîtront toujours à l’utilisateur et à ses amis Facebook. Si un nouveau commentaire est publié par un utilisateur « banni » ou contient un mot sur liste noire, ce commentaire aura automatiquement une visibilité limitée (les commentaires de l’utilisateur « banni » ne seront visibles que par l’utilisateur et ses amis Facebook).