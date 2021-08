Eliem est la dernière biotechnologie de la région de Seattle à entrer en bourse, lève 80 millions de dollars pour aider à alimenter les traitements des troubles du système nerveux

Bob Azelby. (Photo Eliem)

Eliem Therapeutics a rejoint les rangs des sociétés cotées en bourse de l’État de Washington, valorisant 6,4 millions d’actions à 12,50 $ et levant 80 millions de dollars. Il prévoyait à l’origine de vendre 4,5 millions d’actions entre 17 et 19 dollars.

Eliem sera coté au Nasdaq sous le ticker ELYM.

La start-up basée à Redmond, dans l’État de Washington, fondée il y a près de trois ans et dirigée par l’ancien dirigeant de Juno Therapeutics, Bob Azelby, est la dernière société de biotechnologie de l’État de Washington à entrer en bourse. Au cours des 12 derniers mois, huit autres sociétés de biotechnologie de l’État ont fixé le prix des introductions en bourse ou sont devenues publiques via des SPAC.

Toujours aux premiers stades de développement, Eliem cible ses technologies sur des domaines tels que la douleur chronique, la psychiatrie, l’épilepsie et d’autres troubles liés au système nerveux central.

Elle n’a encore généré aucun revenu de produits et, au 31 mars, elle avait accumulé un déficit de 46,7 millions de dollars.

Ce n’est pas rare pour les entreprises de biotechnologie, dont certaines mettent 10 ans ou plus pour développer un médicament commercialisable.

Même encore, Eliem est petit. Elle employait seulement neuf personnes à la fin de l’année dernière et seulement 25 à la fin juillet. Il n’a signalé aucun espace de bureau physique. La société a levé deux rondes de financement par capital-risque plus tôt cette année pour un total de 140 millions de dollars, dont une ronde de 60 millions de dollars en mai.

La base de la technologie de l’entreprise provient de deux acquisitions. En février 2019, Eliem a acquis NeoKera, puis huit mois plus tard, Athenen Therapeutics. Ses principaux candidats médicaments sont en cours de développement pour le traitement de la douleur neuropathique périphérique diabétique et de la douleur associée à la sciatique. D’autres médicaments en cours de développement comprennent des traitements potentiels pour le trouble dépressif majeur, la dépression périménopausique et les crises focales, le type de crise le plus courant chez les personnes épileptiques.

“Nos produits candidats sont axés sur le traitement des troubles de l’excitabilité neuronale avec des marchés vastes et bien définis, où les critères d’évaluation cliniques et réglementaires sont clairement établis et les voies de développement ont des précédents, mais les thérapies actuelles laissent les patients confrontés à des problèmes d’efficacité, de sécurité ou de tolérabilité”, a écrit la société. dans son dépôt auprès de la SEC.