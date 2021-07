Eliem Therapeutics dépose son introduction en bourse alors qu’une autre entreprise de biotechnologie de la région de Seattle s’apprête à entrer en bourse

Bob Azelby. (Photo Eliem)

Eliem Therapeutics, une société de biotechnologie au stade clinique générant des thérapies pour la douleur, la dépression et d’autres affections liées au système nerveux, a déposé une demande d’introduction en bourse via une introduction en bourse.

Le dépôt de la société auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis fait suite à deux tours de financement privé déjà cette année totalisant 140 millions de dollars, dont un tour de série B de 60 millions de dollars en mai.

La société basée à Redmond, dans l’État de Washington, a été fondée en 2019 et prévoit d’être cotée au Nasdaq sous le symbole ELYM. Il vise à lever jusqu’à 80 millions de dollars avec l’introduction en bourse.

Eliem a deux candidats-médicaments en développement : ETX-810 pour les douleurs chroniques et ETX-155 pour les troubles de l’humeur et l’épilepsie. ETX-810 est actuellement en essais de phase 2a pour la douleur neuropathique diabétique et la sciatique.

La startup est dirigée par l’ancien directeur général de Juno Therapeutics, Bob Azelby, qui est le PDG d’Eliem. Il était auparavant président et chef de la direction de la société de biotechnologie de Seattle Alder BioPharmaceuticals, qui a été acquise par Lundbeck pour 1,95 milliard de dollars en 2019. Azelby était également directeur commercial de Juno, basée à Seattle, qui a été acquise par Celgene pour 9 milliards de dollars en 2018.

Un autre vétéran d’Alder dans l’équipe est COO et CFO Erin M. Lavelle, qui était auparavant COO chez Alder.

Les fondateurs de la société sont Andrew Levin, directeur général de RA Capital Management et président d’Eliem, et Valerie Morisset, directrice scientifique qui était auparavant cadre chez Convergence Pharmaceuticals.

L’offre publique d’Eliem intervient alors que les introductions en bourse de biotechnologie atteignent des sommets historiques à l’échelle nationale et que l’activité globale des startups à Seattle est en plein essor.

Deux autres sociétés de biotechnologie de l’État de Washington, Absci et Icosavax, ont également récemment déposé une demande d’introduction en bourse, s’appuyant sur des introductions en bourse plus tôt cette année de Sana Biotechnology, Impel Neuropharma et Lyell Immunopharma, basée à South San Francisco et dans la région de Seattle.

En juin, Nautilus Biotechnology, basée à Seattle, dirigée par le cofondateur d’Isilon Systems, Sujal Patel, est devenue publique via une fusion SPAC.

Parmi les autres startups de la région de Seattle qui sont devenues publiques cette année, citons la société de facturation et de paiement Paymentus. La société de transfert de fonds mobile Remitly a également déposé les premiers documents d’introduction en bourse, tandis que la start-up Rover, qui crée des animaux de compagnie, devrait bientôt devenir publique via un accord SPAC.

La technologie d’Eliem

(Par dépôt auprès de la SEC)

Le programme ETX-810 d’Elieum s’appuie sur des études cliniques antérieures, menées par d’autres groupes, d’un composé appelé PEA. Le PEA est une molécule à base de lipides que l’on trouve normalement dans le corps et a été évalué comme traitement de la douleur dans des essais antérieurs en tant que complément alimentaire. ETX-810 est conçu pour améliorer l’absorption et l’exposition du corps au PEA, ce qui peut augmenter son efficacité.

ETX-155 est un composé qui affecte les actions du neurotransmetteur GABAA, une molécule qui relaie les messages entre les neurones. La société prévoit d’initier des essais de phase 2A pour ce composé chez des patients atteints de trouble dépressif majeur et de dépression périménopausique, et un essai de phase 1b chez des patients atteints d’une forme d’épilepsie, l’épilepsie photosensible.

Eliem développe également un composé de stade préclinique pour la douleur et l’épilepsie, et un autre pour l’anxiété.

La société a été lancée par le biais de l’incubateur de startups de RA Capital, basé à Boston, dans le cadre d’un effort de la société d’investissement pour créer des biotechnologies à un stade précoce et accroître sa propriété, selon Business Insider. ETX-810 a été développé au sein de l’incubateur, et ETX-155 a été initialement développé par la startup de biotechnologie Athenen Therapeutics, qui a fusionné avec Eliem.

Les entités associées à RA Capital détiennent environ 52 % des actions d’Eliem. Les précédents bailleurs de fonds d’Eliem incluent Intermediate Capital Group, qui a mené le tour de la série B, ainsi qu’Access Biotechnology, Samlyn Capital, Acorn Bioventures et LifeArc.