Éligibilité à l’aide centrale: les États doivent Rs 1,6 crore lakh aux discos sous forme de subventions, de redevances d’électricité

Les gouvernements des États, ainsi que les entreprises départementales et les entreprises qui en dépendent, devaient 1,58 crore de lakh Rs aux entités de distribution d’électricité (discoms) gérées par eux à la fin du mois de juin. Cela représentait jusqu’à 66% des cotisations de ces discos aux producteurs d’électricité, y compris ceux appartenant au Centre et aux gouvernements des États, et aux entreprises du secteur privé.

Même si tous les discoms auraient accepté de s’inscrire au dernier programme de relance de Rs 3 lakh-crore pour ces entités déficitaires et endettées, selon les normes, ils ne deviendront éligibles à l’aide centrale que si les États acquittent les cotisations. pour eux.

Selon des sources, les États n’ont pas autorisé des subventions d’une valeur de 60 743 crores de roupies – destinées aux catégories de consommateurs composées de ménages et d’agriculteurs, mais acheminées via les discos – à la fin du mois de juin. En plus de cela, les départements gouvernementaux (organismes civiques et autres institutions de ce type) doivent Rs 97 088 crore aux discoms.

Les factures impayées des organes civiques et d’autres institutions au niveau de l’État aux discoms sont passées de 36 900 crores de roupies au cours de l’exercice 18 à 41 743 crores de roupies en septembre 2019, puis au niveau actuel.

Les impayés – des encours de 45 à 60 jours – dus par les disco aux générateurs du gouvernement privé et central à travers le pays s’élevaient à environ Rs 95 000 crore fin août, contre Rs 1,27 lakh crore fin janvier.

Le respect des «critères de pré-qualification», qui comprend le paiement des subventions en attente et des cotisations des départements gouvernementaux, sera surveillé à partir de l’exercice 23 par le ministère de l’Énergie de l’Union pour évaluer l’éligibilité des discoms à recevoir une subvention du gouvernement central de 97 631 crore de Rs sous le Rs Schéma de 3 lakh-crore.

Dans le cadre de la composante subvention du gouvernement central, jusqu’à 23 300 crores de roupies ont été affectés à l’installation de compteurs prépayés intelligents de 25 crores à travers le pays, et le déblocage de fonds sur ce front ne sera pas lié à d’autres conditions. La dépense totale pour les compteurs intelligents dans le cadre du programme est de Rs 1,5 lakh crore.

Le programme – approuvé par le Cabinet en juin – devait être mis en œuvre dans les cinq ans jusqu’à l’exercice 26. Alors que la priorité du programme est de mesurer l’approvisionnement en électricité des consommateurs pour réduire le vol, les discothèques devront également entreprendre la création d’infrastructures telles que la séparation des alimentations, mettre en œuvre des technologies numériques et fournir des câbles blindés et aériens groupés dans les zones à fortes pertes. L’objectif est de ramener les pertes techniques et commerciales (AT&C) agrégées à 15 % par rapport au niveau actuel de 21 %.

Le Centre met également en œuvre un programme de prêt de Rs 1,35-lakh-crore via PFC-REC pour aider les discoms à régler les cotisations aux producteurs d’électricité.

Les pertes des discoms avaient diminué au cours des exercices 17 et 18 grâce au programme UDAY lancé en novembre 2015, les gouvernements de 16 États ayant repris environ Rs 2,32 lakh crore de dette de leurs dcoms, entraînant une baisse des taux d’intérêt sur ces prêts à 7. -8,5% contre environ 11-12% plus tôt. Les pertes de Discoms ont augmenté de 83% par an pour atteindre 61 360 crores de roupies au cours de l’exercice 19, principalement en raison du retard dans le versement des subventions par les gouvernements des États, d’une facturation et d’une collecte des tarifs inefficaces et de hausses de tarifs inadéquates.

Le ministre de l’Énergie de l’Union, RK Singh, a récemment déclaré que les pertes étaient en baisse de 38 % sur un an, à environ 38 000 crores de roupies au cours de l’exercice 20. Un rapport publié par l’ICRA en mars avait indiqué que les pertes de dcom ont augmenté pour atteindre 90 000 crores de roupies au cours de l’exercice 21. Par la suite, un rapport co-écrit par NITI Aayog et le groupe de réflexion sur l’énergie RMI publié début août a également estimé que le chiffre des pertes était à des niveaux similaires. Cependant, le ministère de l’Énergie a qualifié ces estimations de « grossièrement gonflées ». Les analystes de Crisil ont souligné que les pertes de dcom seront 40 % plus élevées en FY22 qu’en FY20.

