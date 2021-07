Elijah Wood interroge Ted Bundy dans la bande-annonce de No Man of God ⋆ .

in

RLJE Films a publié le Aucun homme de Dieu bande-annonce de leur prochain thriller dramatique, mettant en vedette le Seigneur des Anneaux l’ancien Elijah Wood et le gagnant des Emmy Luke Kirby (La merveilleuse Mme Maisel). La vidéo, que vous pouvez visionner dans le lecteur ci-dessous avec l’affiche, présente un analyste du FBI alors qu’il plonge dans l’esprit tordu de l’un des tueurs en série les plus notoires d’Amérique, Ted Bundy, dans ses dernières années dans le couloir de la mort. Le film devrait faire ses débuts le 27 août en salles et en VOD.

En 1980, Ted Bundy a été condamné à mort par électrocution. Dans les années qui ont suivi, il a accepté de divulguer les détails de ses crimes, mais à un seul homme. Au début de l’unité de profilage criminel de l’agence, l’analyste du FBI Bill Hagmaier a rencontré le détenu Ted Bundy dans l’espoir de comprendre la psychologie du tueur en série et de mettre fin aux familles de la victime. Alors que Hagmaier plonge dans l’esprit sombre et tordu de Bundy, une relation étrange et compliquée se développe à laquelle aucun des deux hommes ne s’attendait.

Aucun homme de Dieu sera dirigé par Elijah Wood (Viens voir papa) comme Bill Hagmaier, Luke Kirby (Fureur) comme Ted Bundy, Aleksa Palladino (Boardwalk Empire) comme Caroline Lieberman, et Robert Patrick (Perry Mason) comme Roger Depue.

Sur la base des transcriptions réelles d’entretiens entre l’analyste du FBI Bill Hagmaier et le détenu Ted Bundy, Aucun homme de Dieu est réalisé par Amber Sealey d’après un scénario de Kit Lesser.