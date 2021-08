Elijah Wood, le grand seigneur des anneaux, s’est rendu pour décrocher son rôle de Frodon Sacquet

Il y a près de deux décennies, Le Seigneur des Anneaux : La Communauté de l’Anneau sortait en salles. Les fans du monde entier ont été captivés par les paysages, les effets spéciaux et la distribution, y compris Elijah Wood, dont la représentation aux yeux écarquillés du porteur de l’anneau Frodo Baggins a contribué à faire du film un classique moderne. Ces jours-ci, Wood reste occupé avec de nouveaux rôles au cinéma et à la télévision (et joue parfois à Animal Crossing). Mais il a encore de vifs souvenirs de son temps de hobbit. Dans un segment pour GQ, l’acteur a expliqué en détail comment il avait essayé de réserver le rôle qui le propulserait vers la célébrité mondiale. Il s’avère qu’il est allé au-dessus et a prouvé qu’il était l’homme pour jouer Frodon :