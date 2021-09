Elijah Wood parle de l’anniversaire du “Seigneur des anneaux” et de “No Man Of God”

Elijah Wood rejoint ReelBlend pour discuter de No Man of God, du Seigneur des anneaux et même de Retour vers le futur. Il a été incroyablement généreux de son temps et nous a permis de nous lancer dans la création du Seigneur des Anneaux maintenant que nous sommes à l’occasion du 20e anniversaire de la Communauté de l’Anneau.

Nous sommes honorés de vous apporter cette conversation avec un acteur et cinéaste vraiment spécial qui, nous en sommes sûrs, compte autant pour nous que pour beaucoup d’entre vous.

Vous voulez plus de ReelBlend ?

Inscrivez-vous à notre abonnement premium, qui comprend un épisode supplémentaire par semaine, une newsletter bihebdomadaire de Sean et des épisodes sans publicité. Assurez-vous également de vous abonner à ReelBlend sur YouTube pour des épisodes complets de l’émission sous forme de vidéo. Enfin, nous avons toutes sortes de produits amusants pour que les Blenders dévoués affichent leur fandom avec fierté.