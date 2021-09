Elijah Wood révèle son préféré des trois films du Seigneur des Anneaux et explique pourquoi

Le sentiment de tirer sur Fellowship a toujours été extraordinaire à cause de cette dynamique de groupe. Plus précisément, pour moi, c’était de passer du temps avec les quatre Hobbits en tant qu’unité, ce qui était si beau, et nous étions tous si proches. Être avec Viggo (Mortensen) et Sean Bean et Orlando (Bloom), avoir toute cette unité et travailler ensemble sur certaines de ces séquences était toujours passionnant. . Mais oui, comme vous, je partage également un amour spécifique pour Fellowship of the Ring, en tant que film. Il y a quelque chose dans cette communauté, la connexion qu’ils partagent, la cohésion de ce voyage, le début de ce voyage qui se sépare ensuite et devient tellement de choses différentes depuis Les Deux Tours – et j’aime aussi ces films. Ils sont incroyables, dynamiques et super émotifs. Mais il y a quelque chose de vraiment magique dans La Communauté de l’Anneau qui est si beau, et je pense, oui, reste mon préféré des trois films.