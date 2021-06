Elijah Wood sera le méchant du remake de ‘The Toxic Avenger – The News of Chihuahua – Entre les lignes

Elijah Wood a été choisi pour jouer le rôle du méchant dans un nouvel épisode de The Toxic Avenger, un film tourné à l’origine en 1984.

L’acteur de 40 ans, bien qu’on se souvienne de son rôle de Frodon dans Le Seigneur des anneaux, a déjà eu des œuvres dans des personnages antagonistes, comme dans Sin City 2005 ou Maniac 2012, dans lesquels il avait des rôles similaires.

Dans ce remake, l’acteur de Hooligans deviendra Bob Gabinger, le patron de la société pour laquelle travaille Winston, le protagoniste interprété par Peter Dinklage (Game of Thrones).

Peu de détails ont été fournis sur le film, mais on sait déjà que la personne en charge de la réalisation du projet sera Macon Blair, qui a reçu le Grand Prix du Jury au Sundance Film Festival 2017. A cette occasion, il a été reconnu pour son œuvre la plus mémorable, je ne me sens plus à l’aise dans ce monde. Le réalisateur se distingue également par ses qualités de scénariste, producteur et acteur.

Pour le moment, le remake a de grandes attentes avec Wood, Dinklage et Blair, car c’est un film culte qui à l’époque avait un petit budget et était considéré comme un désastre, comme ses trois autres suites.

La nouvelle d’Elijah Wood jouant le méchant dans The Toxic Avenger a suscité des spéculations et d’autres avancées sont attendues sur son prochain film.