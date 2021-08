Elijah Wood veut voir un film ou une émission de télévision GTA – “Ce serait incroyable”

L’acteur Elijah Wood aimerait voir un film ou une émission télévisée Grand Theft Auto. Apparaissant dans l’émission Hot Ones, la star du Seigneur des Anneaux a déclaré qu’il pensait que l’univers de GTA pourrait être mûr pour des opportunités de narration supplémentaires en dehors des jeux.

“L’univers de GTA se prête magnifiquement à une adaptation à l’écran ou à une émission télévisée. Je veux dire, je pense que Vice City pourrait être incroyable, bien que cela soit déjà en quelque sorte inspiré par Miami Vice. Mais GTA VI signifie, le genre de personnages qui sont présents dans le contexte de ce jeu se prête très bien, que ce soit à un film ou à une série télévisée qui serait incroyable”, a-t-il déclaré.

En 2011, le co-fondateur de Rockstar Games, Dan Houser, a déclaré que Rockstar avait exploré de nombreuses offres de films Grand Theft Auto, mais n’avait pas encore été convaincu de porter la série sur grand écran.

“Nous aimons les films, mais nous aimons aussi les jeux et c’est ce sur quoi nous restons concentrés. Si nous devions essayer de faire un film, nous aimerions le faire nous-mêmes, ou au moins travailler en collaboration avec les meilleurs talents, donc à du moins, si c’est mauvais, nous pouvons savoir que nous avons échoué selon nos propres termes », a déclaré Houser à l’époque.

Plus récemment, Karl Slatoff, président de Take-Two, la société mère de Rockstar, a déclaré que les offres de films peuvent être lucratives, mais elles peuvent également être problématiques.

“En tant que donneur de licence, vous devez examiner quel est le taux de réussite, ce que le film doit faire pour que vous puissiez générer des économies substantielles qui valent la peine de prendre le risque”, a-t-il déclaré. “Donc, si c’est un mauvais film, est-ce que cela nuit à votre franchise ou non? Il y a donc toujours un équilibre à trouver. Mais évidemment, nous considérons ces demandes entrantes. Nous prenons ces demandes entrantes. C’est donc quelque chose que nous considérons à ce point, mais encore une fois, ce n’est pas essentiel à ce que nous faisons.”

En 2015, la BBC a sorti un téléfilm Rockstar non officiel intitulé The Gamechangers avec Daniel Radcliffe dans le rôle du co-fondateur de Rockstar Sam Houser et Bill Paxton dans celui de l’avocat Jack Thompson. Rockstar a critiqué le film, affirmant que c’était “des conneries inventées au hasard”.

Pour en revenir à l’interview de Hot Ones, Wood a déclaré qu’il était très heureux de voir les nouveaux films de Resident Evil. Il a dit qu’il était dommage que les premiers ne se soient pas “appuyés sur le monde qui a été établi” dans les jeux, mais il pense que les nouveaux projets pourraient faire un meilleur travail.

Il a également commenté les différences entre le divertissement immersif et interactif comme les jeux et les médias plus passifs comme les films et les émissions de télévision.

“Il y a des moments où l’on joue des suites de Silent Hills qui étaient vraiment dérangeants à jouer. Vous n’êtes pas assis à regarder quelque chose. Vous faites le choix de descendre ce couloir … Je pense que dans ce sens, il y a un niveau de suspense dans le contexte de l’interactivité qui le rend peut-être plus effrayant”, a-t-il déclaré.

La société de production de Wood, SpectreVision, a travaillé avec Ubisoft sur le jeu d’horreur Transference.