Elimination mercredi Qui a quitté EXATLON USA ?

Prêt pour la grande finale. Au fil des jours, la cinquième saison de la réalité sportive Exatlon États-Unis se rapproche de plus en plus du dénouement où nous rencontrerons l’homme et la femme qui remporteront le plus haut prix et auront l’honneur d’être sacrés vainqueurs de la cinquième édition de la « Compétition la plus féroce de la planète ».

Ce à quoi le présent volet d’Exatlon États-Unis nous a habitués est de s’attendre à l’inattendu, c’est pour cette raison que le mercredi 4 août, lorsque le présentateur Frederik Oldenburg, a annoncé que le combat du jour ne serait pour aucun prix en particulier, mais en restant dans la compétition, chacun des guerriers s’est attaché à tout donner pour tout, lors d’une nuit qui, sans aucun doute, serait mémorable.

Élimination mercredi

Le circuit choisi pour ce mercredi inédit, où les filles des deux équipes étaient en danger, était celui que nous rencontrions pour la première fois lors de la cinquième saison d’Exatlon États-Unis. C’était le Circuit Urbain, qui ressemble à une ville au milieu de la nuit et qui est devenu l’un des favoris des athlètes. A l’instar du « circuit amphibie », le circuit urbain a été inauguré cette saison, gagnant la préférence du public comme des participants.

Dès le début de la journée, l’équipe Famosos a clairement indiqué son avantage dans le tableau des scores, en faisant des annotations consécutives, cependant, plusieurs passes de différents athlètes bleus ont rendu la situation difficile pour l’équipe Rojo, comme ce fut le cas du concurrent Wilmarie Negrón, qui a pris sa mission très au sérieux et a eu plusieurs succès au cours de la journée.

Mais c’est le boxeur de Boricua, Jeyvier Cintrón, qui s’est chargé de donner la balle de match à l’équipe Famosos. À propos de son approche, il a déclaré à Chelly dans une interview : « Quand nous avons appris qu’aujourd’hui il y aurait une élimination, nous avons clairement indiqué que personne n’allait partir aujourd’hui, et bien que la compétition ne soit pas terminée, nous allons tout faire pour que pas de feuilles rouges aujourd’hui.”

Les concurrents ont mené la bataille jusqu’au bout, Ana Parra, l’une des femmes les plus fortes de l’équipe Azul, a prolongé le temps d’un point supplémentaire et a déclaré qu’elle avait la meilleure attitude pour pouvoir se sortir de l’inattendu mercredi d’élimination où, sans aucune chance de douter, aucune équipe ne veut perdre ses participants.

On oserait dire que le point de la victoire de l’équipe rouge, Jacobo García a été le plus excitant de la nuit, dans un duel de crise cardiaque contre Kelvin Noeh Renteria, qui a mis les bleus face au duel pour la permanence, où ils ont affronté le La Portoricaine Wilmarie Negrón, contre Mirna Almada, selon la décision du leader du score, Vaquero Renteria.

Rappelons que les deux femmes ont des médailles de sauf-conduit, mais alors que Negrón n’en a qu’une, Mirna Almada en a trois, ce qui rend la situation plus difficile pour Will, qui a mis le premier point au tableau pour la permanence. Le deuxième point continuait en faveur de Wilmarie, mais une blessure de Mirna Almada traversant le circuit a tout freiné.

La blessure de Mirna Almada était si grave que l’équipe médicale d’Exatlon États-Unis a décidé qu’elle ne devrait pas continuer à Exatlon États-Unis, donc Wilmarie Negrón continue dans la compétition après un départ triste et regrettable.

