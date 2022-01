Elina Svitolina, éliminée après avoir perdu en seizièmes de finale

01/04/2022 à 04:45 CET

Anastasia Gasanova, russe, numéro 130 de la WTA, a donné la cloche en s’imposant en seizièmes de finale du tournoi WTA 500 de Adélaïde pour 5-7, 6-4 et 6-3 en deux heures et trente-cinq minutes pour Elina Svitolina, joueuse de tennis ukrainienne, numéro 15 de la WTA et tête de série numéro 8. Avec ce résultat, Gasanova prend la place pour les huitièmes de finale du tournoi WTA 500 à Adélaïde.

Au cours du match, Gasanova a réussi à casser le service de son adversaire 7 fois, a obtenu 75 % au premier service, a commis une double faute et a pris 58 % des points de service. Quant à la joueuse ukrainienne, elle a réussi à casser le service de son adversaire 5 fois et ses données d’efficacité sont de 60%, 3 doubles fautes et 52% de points obtenus au service.

Au cours des huitièmes de finale, le joueur de tennis russe jouera contre le vainqueur du match entre les Japonais Misaki doi et le joueur slovaque Kristina Kucova.

Dans le tournoi Adélaïde (WTA Adélaïde) un total de 48 joueurs s’affrontent, dont 30 atteignent la phase finale parmi ceux qui se qualifient directement, ceux qui parviennent à gagner lors de la phase de qualification précédente et les joueurs invités. Il se déroule également du 2 au 9 janvier sur un court extérieur en dur.