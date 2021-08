Eliot Spizzirri passe à la phase suivante de l’US Open

26/08/2021

Le à 03:30 CEST

Le joueur de tennis américain Eliot Spizzirri surpris en remportant le tour de qualification de l’US Open en deux heures et dix-neuf minutes par 5-7, 7 (7) -6 (0) et 6-3 au joueur chilien Alexandre Tabilo, numéro 163 de l’ATP. Avec ce résultat, le vainqueur parvient à ajouter de nouveaux points à son classement pour accéder à l’US Open.

Pendant le match, le joueur de tennis américain a réussi à casser le service de son adversaire 3 fois, a eu une efficacité de 73% au premier service, a commis 2 doubles fautes et a réussi à remporter 66% des points de service. Quant au Chilien, il a également réussi à casser le service de son adversaire à 3 reprises, à atteindre 62% d’efficacité, à commettre 10 doubles fautes et à remporter 62% des points de service.

Dans le tournoi New York (US Open), il y a auparavant une phase de qualification au cours de laquelle les joueurs les moins bien classés s’affrontent pour obtenir le score le plus élevé possible pour entrer dans le tournoi officiel avec le reste des rivaux. Durant cette partie de la compétition notamment, 128 joueurs de tennis s’affrontent. De même, il se déroule entre le 24 août et le 12 septembre sur un court extérieur en dur.