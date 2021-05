Eliot Zigmund invités dans le dernier épisode de Gone In 30 Minutes

Eliot Zigmund, le batteur de jazz américain surtout connu pour être un tiers du légendaire trio de Bill Evans (ainsi que pour des séjours avec Jim Hall, Chet Baker, Michel Petrucciani, Stan Getz et tant d’autres), est l’invité spécial de cette semaine sur Craft Records’ ‘Parti en 30 minutes’ podcast et série de vidéos. Vous pouvez consulter l’épisode dans son intégralité ci-dessous.

Dans cet épisode, Zigmund raconte à l’animateur Tom SeSavia l’audition de Bill Evans au Village Vanguard devant un public en direct, l’expérience de jouer 5 à 6 soirs par semaine et l’art de jouer avec l’incomparable Vince Guaraldi. Comparant son rôle à celui d’un menuisier, Zigmund partage ses réflexions sur le fait de laisser de l’espace et d’ajouter de la couleur aux performances du trio d’Evans immortels.

En plus d’Eliot Zigmund, “Gone In 30 Minutes” de cette semaine présente également le producteur de jazz Nick Phillips. En tant que producteur de disques et directeur A&R, Phillips a travaillé sur des centaines de sorties d’albums, des projets récemment enregistrés avec les icônes du jazz Kenny Barron, Bob Berg, Randy Brecker, Jon Hendricks, Marian McPartland, Chris Potter, Poncho Sanchez et Kenny Werner, à collections historiques et rééditions mettant en lumière les enregistrements intemporels des légendes de la musique Tony Bennett, Booker T. & the MG’s, Ray Charles, John Coltrane, Creedence Clearwater Revival, Little Richard, Miles Davis, Bill Evans, Ella Fitzgerald, Albert King, Thelonious Monk, Sonny Rollins, The Staple Singers, Sarah Vaughan et d’innombrables autres.

Plusieurs projets produits par Phillips ont remporté des nominations aux Grammy, y compris des albums des artistes vocaux de jazz prééminents Karrin Allyson et Nnenna Freelon.

Initialement lancé en août 2020, « Gone In 30 Minutes » est animé par Tom DeSavia, vice-président principal de l’A&R chez Concord Music Publishing. La deuxième série actuelle a déjà présenté l’auteur-compositeur-interprète renommé de Fantasy Records, Valérie June, Jimmy LaVelle de The Album Leaf et de l’auteur-compositeur-interprète basé à Chicago Neal François.

Craft Recordings rend hommage à l’artiste de jazz pionnier Bill Evans et à ses contributions musicales durables avec un coffret de cinq CD et un album numérique, intitulé Everybody Still Digs Bill Evans: A Career Retrospective (1956-1980). Il s’agit de la toute première collection de musique du pianiste couvrant une carrière, avec plus de 60 pistes qui mettent en lumière la perspective unique d’Evans sur le piano à la fois en tant que leader et co-leader.

Précommandez Bill Evans’ Everybody Still Digs Bill Evans: A Career Retrospective (1956-1980), sortie le 25 juin.