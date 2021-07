Elisa Carrillo revient en face à face avec Danzatlán au Mexique – El Sol de México

Après deux ans d’absence, la danseuse étoile Elisa Carrillo (Edomex, 1981) reviendra sur les scènes du Mexique à travers la quatrième édition du festival Danzatlán où elle offrira trois représentations en face à face du Gala des Etoiles du Ballet “Elisa y Amigos” auquel participeront également les artistes internationaux Mikhail Kaniskin, Dinu Tamazlacaru, Yolanda Correa, Kristina Kretova, Igor Tsvirko, Lucia Lacarra, Matthew Golding et Evelina Gudonova.

« Cela fait deux ans que je suis sur scène au Mexique, ce furent des années très dures, d’une grande tristesse, beaucoup de lutte et aussi beaucoup d’enseignement, et deux années au cours desquelles les artistes et les danseurs ont vécu une scène très dure et justement le festival c’est une grande émotion, c’est la lumière de ce tunnel très difficile”, a avoué la danseuse étoile du Berlin State Ballet et Prix Benois de la Danza 2019.

Lors d’une conférence de presse pour annoncer l’édition 2021 de Danzatlán, qui se tiendra du 30 juillet au 7 août de manière hybride, Elisa Carrillo a déclaré qu’en cette période de confinement mondial elle a appris, comme de nombreux artistes, à s’adapter à différentes conditions. , le programme du festival représente donc une plate-forme pour les arts de la scène après une longue interruption.

« Nous aurons l’opportunité d’avoir des galas en présentiel, des master classes, du cinéma vidéo, des présentations de conférences internationales ; C’est un festival qui en ce moment difficile nous comblera de joie », a-t-il souligné à propos de la rencontre de danse qui sera diffusée sur les réseaux sociaux et à la télévision mexicaine.

Le gala d’Elisa Carrillo aura trois fonctions en face à face, la première aura lieu le 30 juillet au Centro Cultural Mexiquense Anáhuac, à Huixquilucan; ce qui suit le 31 juillet au Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, à Texcoco, et le 1er août au Théâtre Morelos de Toluca sera le troisième.

Du programme international, il y aura trois fonctions virtuelles; un gala avec le Ballet Igor Moiseyev qui présentera les danses des peuples de Russie et les danses traditionnelles d’autres pays, du Théâtre Bolchoï.

L’œuvre « The Lover », de Marco Goecke, chorégraphe allemand et directeur du Hanovre State Opera Ballet, fera également ses débuts au Mexique. La deuxième première sera « Tchaïkovski. Pro et contra », avec le Ballet Eifman de Saint-Pétersbourg.

Par ailleurs, une série de films petits et grands formats sur la diversité de la danse sera projetée, comme le documentaire sur le Français Benjamin Millepied, ancien directeur du Ballet de l’Opéra de Paris, et les courts métrages de Catalogne et de France sur la danse néoclassique. ou un opéra-ballet.

Comme les années précédentes, le festival – avec un investissement de huit millions de pesos – comprendra des conférences virtuelles d’artistes comme la danseuse cubaine Yolanda Correa et une autre du directeur artistique Mikhail Kaniskin, qui donnera une master class hybride pour filles et garçons.

Des activités virtuelles et en face à face seront diffusées sur les réseaux sociaux du ministère de la Culture et du Tourisme de l’État de Mexico et de Danzatlán.